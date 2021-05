"Molécula de Dios" y "fentalino": qué son las nuevas drogas vendidas en Chile

24horas tvn

10.05.2021

El Sistema de Alerta Temprana de Drogas detectó dos nuevas sustancias que ingresaron a Chile por pasos no habilitados.

Se trata de la denominada “Molécula de Dios” y fentalino, este último siendo un medicamento que es administrado a pacientes para poder sedarlos.

El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, indicó que “las drogas sintéticas son una ruleta rusa, porque las personas que consumen no saben qué están ingiriendo y, por lo tanto, no saben los graves efectos que pueden tener. No sólo puede contener la droga misma, sino que también están mezclados con elementos que pueden llegar a causar la muerte”.

La "molécula de Dios", en detalle, es un polvo blanco alucinógeno que puede provocar cambios, auditivos, psicosis esquizofrénica, entre otros. Además, se precisó que su ingreso se produjo por el Aeropuerto Internacional.

En tanto, el fentanilo es una sustancia utilizada para sedar a los pacientes que poseen COVID-19, siendo utilizado como una droga alucinógena. Asimismo, es 50 a 100 veces más potente que la heroína o morfina, por lo que si es mal aplicado puede causar inclusive la muerte.

Hasta ahora, no hay una certeza de como llegó este medicamento a las manos de los narcotraficantes, sin embargo, fue descubierta como parte de un botín de una banda dedicada a la venta de sustancias ilícitas.

En tanto, se enfatizó que, gracias al sistema de alerta, se han detectado 53 nuevas sustancias en los últimos tres años.