Falta de vacunas en la RM: personas acusan falta de información y deben retirarse de vacunatorios

22.07.2021

Debido a falta de stock de ciertas vacunas,diversas municipalidades de la región Metropolitana anunciaron mediante redes sociales que no podrán inocular contra el COVID-19 durante la jornada de este jueves 22 de julio.

Asimismo, en otras zona no se atenderá en ningún recinto, mientras que existen regiones donde solamente lo harán en ciertos puntos de vacunación.

Pese a ello, diversas personas que acudieron hasta los locales de vacunación y no pudieron inocularse expresaron su molestia. Uno de ellos indicó que no sabía de la suspensión, y que "tampoco llega correo ni nada".

Además, comentó que los encargados le indicaron que "hoy día no hay vacunación, que mañana sí, pero acá no hay segunda dosis".

Otro ciudadano explicó que "no tenía idea. Primera vez que nos pasa, toda mi familia se ha vacunado bien acá en el lugar. Ahora justo viene mi hija de 14 años y es primera vez que nos encontramos sin vacuna. No sabía. Me confié en el calendario de vacunación y vinimos directo".

En tanto, otra usuaria indicó que "por la página de la comuna tampoco, no dijeron nada. Vengo a la segunda dosis y estoy en el límite para que me haga efecto, entonces igual es preocupante. Dicen que mañana sí hay"

Revisa las comunas que suspenderán vacunación COVID-19 este jueves por falta de stock

A través de sus redes sociales, diversas municipalidades de la región Metropolitana anunciaron que, tras la falta de stock de ciertas vacunas, no podrán inocular este jueves.

Igualmente, hay otras zonas que no atenderán en ningún recinto, mientras que otras solo lo harán en ciertos puntos de vacunación. Bajo esta misma línea, otros anunciaron que, en cuanto a la primera y segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca, sí estarán disponibles para la inocular de la población.

No obstante, desde el Ministerio de Salud indicaron que este jueves "arribará un nuevo cargamento de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, de 207.090 dosis".

Revisa a continuación el detalle de algunos vacunatorios por comuna:

Santiago

Lo Barnechea

Quilicura

Las Condes

Vitacura

Ñuñoa

La Reina

Lo Espejo

Maipú

Renca

San Miguel

Macul

Providencia

Cerrillos

Pudahuel

Peñalolén

La Granja

La Cisterna

Pedro Aguirre Cerda