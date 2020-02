Monarch retira publicidad tras ser acusados de sexualizar a una menor de edad

24Horas.cl TVN

12.02.2020

Indignación entre los usuarios causó la campaña de regreso al colegio de la marca nacional, Monarch.

Los reclamos apuntan a la utilización , en sus redes sociales y en sus tiendas física, a una menor de edad en un contexto inapropiado.

No sé nada de publicidad pero me metí al instagram de monarch y no sé, me parece que hay formas mucho más apropiadas de promocionar CALCETINES que estas: pic.twitter.com/d0DZTqQ8dW