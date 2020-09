Motorista terminó con 10 puntos en su nariz tras grave herida provocada por hilo curado

24Horas.cl Tvn

22.09.2020

Felipe Gálvez, un joven motorista de 24 años que transitaba este 18 de septiembre desde su trabajo hasta su casa sufrió el impacto de hilo curado en su nariz, generándole una herida que necesitó 10 puntos y todavía no se sabe si necesita algún tipo de cirugía.

"El 18 de septiembre yo venía desde el trabajo hasta mi casa, venía por la Autopista Central, a la altura del Santuario Padre Alberto Hurtado cuando me doy cuenta, de repente que se me atraviesa un hilo", narró el afectado.

Felipe maneja motocicletas hace cinco años y hace una semana que se compró una nueva, vendiéndole la anterior a su primo, la cual contaba con una antena que prevenía de este tipo de accidentes. Sin embargo, decidió no sacarla y comprar una nueva por internet, la cual todavía no le ha llegado.

"Ni siquiera me imaginé que era un hilo, yo pensé que fue algo que me pegó. Y cuando me saqué el casco y miré para atrás veo a unos 20 metros más atrás un volantín y me di cuenta que era hilo curado", contó Gálvez.

Por su parte, la pareja de Felipe, Jocelyn Villanueva dijo que "nunca te esperas la irresponsabilidad de la gente, tanto del que vende el hilo curado, como del que lo compra".

Tal inconsciencia dejó en el año 2019 a 56 personas heridas. Este año con Gálvez van 24. Su chaqueta y su casco son el reflejo de lo cerca que estuvo de tener lesiones de gravedad más allá de los 10 puntos que mantiene en su nariz

Tanto el vender hilo curado y fabricarlo como usarlo es un delito. El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara explicó que este "queda colgado en un árbol, en una reja o en un poste y las personas que circulan por ahí resultan ser víctimas totalmente inocentes de la irresponsabilidad de utilizar hilo curado".

Según la ley, quien fabrique o venda arriesga una penal de cárcel que llega a los 40 días y una multa de hasta los 25 millones de pesos. Para el que compra o lo utiliza, solo una multa de hasta dos millones de pesos.

Felipe y su familia en tanto, analizan la responsabilidad de la autopista, concesionaria que a través de un comunicado señaló que lamenta la situación y que el hecho ocurrió en una calle de servicio, algo que la víctima niega.

Por ahora, Felipe se recupera a la espera de saber si es necesaria una intervención quirírurgica.