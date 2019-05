Movilh denuncia agresión física y verbal a pareja lésbica en Metro Quinta Normal

24Horas.cl TVN

El Movilh denunció este lunes una agresión que habría sufrido una pareja de lesbianas en el Metro Quinta Normal.

“Los hechos ocurrieron al interior del Metro Quinta Normal. Cuando estaban en el vagón, un sujeto se enfrascó en una discusión con una de las mujeres que le pidió permiso para avanzar. Al notar el agresor que la joven iba acompaña de su pareja, las comenzó a insultar y hasta a golpear por ser lesbianas”, relató la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Video: sujeto agrede física y verbalmente a joven pareja lésbica en Metro Quinta Normal / “¿Te crees hombre?, nunca tendrás pico”, le dijo a una de ellas, ad+ de golpearla con una patada. /Si sabe el nombre de este cobarde indíquelo a [email protected]/ RT

https://t.co/izABavRumm pic.twitter.com/6HomFvQ7ay — Movilh Chile (@Movilh) 13 de mayo de 2019

Una de las afectadas sostuvo que el sujeto "me empujó en el Metro y luego me insultó a mí y mi pareja, gritándome “cochina nunca vas a tener pico”, “lesbiana culiá te voy a sacar la chucha”. Luego, en la escalera mecánica de salida, otra vez comenzó a gritarme y en ese momento saqué mi celular para grabar. Ahí el sujeto me lanzó una patada".

Desde la organización difundieron su imagen a través de redes sociales para dar con su paradero, solicitando que cualquier información sea enviada a [email protected]