Movilh denuncia discriminación homofóbica a carabinero por parte de un superior

24Horas.cl TVN

05.12.2019

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció el caso de un cabo segundo de Carabineros que estaría sufriendo discriminación homofóbica por parte de un superior. Además, según la organización, la institución decidió sancionarlo solo por reportar los hechos.



Los acosos, según la denuncia, se iniciaron entre fines del 2018 y comienzos del 2019 cuando el funcionario fue citado por un capitán de la Subcomisaría de Los Vilos, para consultarle si “era verdad lo que andan hablando sobre tu sexualidad”, esto luego de conocerse que el carabinero tenía pareja.



“En la oportunidad, el funcionario no tuvo problemas en reconocer su homosexualidad, sin embargo, él nos indica que tiempo después fue maltratado al señalar el oficial que los maricones traen mala suerte a la unidad”, indicó la dirigenta de Movilh, Paola Laporte.

Arrestarán a carabinero solo por reclamar contra la homofobia de un superior / "Los maricones traen mala suerte a la unidad”, le dijo el superior y solo por denunciarlo arriesga 15 días de arresto. cc: @Carabdechile https://t.co/G2zmHXpQef pic.twitter.com/OUjlElpvW8 — Movilh Chile (@Movilh) December 5, 2019

El denunciante añadió que en marzo del 2019 se repitió una situación similar, cuando su pareja lo fue a buscar a la subcomisaria. Esta vez, mientras atendía público, el oficial habría expresado en público que “los maricones traen mala suerte”.



Debido a que los superiores del funcionario no dieron solución al problema que venía planteando, el carabinero denunció los hechos mediante la plataforma de reclamos y sugerencias de la institución.



El 28 de agosto del 2019 el funcionario prestó declaración a la Fiscalía Administrativa de Carabineros, “pero a ésta poco le importó el acoso homofobo. Se concentró principalmente en saber si el funcionario había o no usado el conducto regular para reclamar, concluyendo arbitrariamente que no y decidiendo sancionarlo con 15 días de arresto", aseguró el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.



"Este es el mismo modus operandi que ha afectado a otros policías gays o lesbianas que denuncian homofobia. Es un abuso laboral extremo”, añadió.



El funcionario se encuentra en la actualidad con licencia médica a raíz de la profunda depresión que le han provocado estos hechos.



Finalmente, el Movilh envío hoy una carta a la jefa de DD.HH. de Carabineros, Karina Soza, solicitando que “gestione el cese de toda sanción contra el funcionario, así como la adopción de medidas administrativas contra quienes han vulnerado derechos en razón de su orientación sexual”.