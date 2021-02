Movimiento Ukamau interrumpe tránsito en la Alameda exigiendo soluciones habitacionales

"No puede seguir la lógica de entregar al mercado la construcción de viviendas sociales", dijeron los protestantes, quienes piden una solución y avance al proyecto Maestranza 2, el que se encuentra paralizado.

09.02.2021

La mañana de este martes, el movimiento Ukamau, que persigue mejoras y soluciones habitacionales, realizó una protesta en el sector de la Alameda con General Velásquez.

De acuerdo a la información entregada por los participantes, el centenar de personas exige una solución concreta para el proyecto Maestranza 2, el que se encuentra paralizado y sin avance alguno.

“No puede seguir la lógica de entregar al mercado la construcción de viviendas sociales. Eso no puede seguir pasando. Vamos a seguir cometiendo horrores como construir estas ciudades segregadas. Lo vemos en esta comuna (Estación Central), donde se construyen estos edificios de gran densidad y que no se piensa en la calidad de vida”, argumentó Doris González, vocera de Ukamau.

Agrupación Ukamau está en General Velásquez con Alameda manifestándose por soluciones habitaciones en proyecto de Estación Central. Tránsito intermitente en dirección al oriente @24HorasTVN pic.twitter.com/AQlg2QLpIh — Rodrigo Pérez Muena (@perezmuena) February 9, 2021

Además, precisó que este tipo de manifestaciones e interrupción del tránsito es la única forma que tienen de ser escuchados.

Debido al desorden público, Carabineros llegó hasta el lugar e intervino con el carro lanza aguas y lanza gases, dispersando a los manifestantes.

En tanto, se informó de una persona detenida, mientras que el tránsito ya fue restablecido.