MTT y Senda lanzaron campaña de seguridad vial para las Fiestas Patrias

Agencia Aton

13.09.2020

Un llamado a celebrar en casa y, en caso de salir, conducir con prudencia es el objetivo central de la campaña de seguridad vial para Fiestas Patrias "Ese es mi hijo", presentada por el Ministerio de Transportes y el Servicio de Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).



La iniciativa será difundida en televisión y redes sociales y busca concientizar sobre los riesgos y consecuencias que tiene conducir a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol o las drogas.



"Hacemos un llamado a las personas a celebrar y permanecer en sus hogares, y salir solo si es estrictamente necesario. Ese autocuidado no solo debe ser en nuestras casas, sino también en las calles. Conducir bajo los efectos del alcohol o a exceso de velocidad es una mezcla que puede tener consecuencias fatales y causar dolor a miles de familias", aseguró la ministra de Transportes, Gloria Hutt.



Por su parte, la secretaria ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath, señaló que "el año pasado fallecieron 25 personas por siniestros de tránsito en el período de Fiestas Patrias y no queremos que se sigan perdiendo vidas".



"Los siniestros pueden ocurrir en cualquier trayecto, por muy corto que sea. El alcohol y las otras drogas pueden llevarnos a cometer imprudencias, a no cuidar de nosotros ni de quienes nos rodean. Evitemos estas sustancias que no solo dañan la salud física y mental de las personas, sino también ponen en peligro su vida y la de otros", planteó Carlos Charme, director del Senda.

LAS CIFRAS DE 2019



El año pasado, durante el período de Fiestas Patrias, hubo 1.214 siniestros de tránsito, que causaron la muerte de 25 personas y dejaron 790 lesionados. Respecto de 2018, hubo una reducción de 36% en la cantidad de víctimas fatales.



Las principales causas de los accidentes fatales fueron la imprudencia del peatón (44%), el exceso de velocidad (24%) y la conducción bajo efectos del alcohol o drogas (20%). Más de la mitad de quienes fallecieron en esa fecha fueron peatones (56%).



Por otro lado, durante 2019 hubo 7.208 siniestros de tránsitos, con 158 víctimas fatales y 6.231 lesionados, debido al manejo con alcohol. En los últimos 10 años, la causa "alcohol en el conductor" se ha posicionado en el cuarto lugar de las causas de fallecidos por accidentes viales.