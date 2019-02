Muere joven baleada por carabineros: Conductor que huyó de control asegura que efectivos le pidieron no revelar incidente

24Horas.cl Tvn

Pasadas las 23 horas del sábado 16 de febrero en la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo), un conductor bajo estado de ebriedad decidió huir de un control policial sin sospechar las fatídicas consecuencias que su decisión acarrearía.

En conversación con TVN Red Coquimbo, José Rivera relató cómo los efectivos decidieron disparar en contra de su vehículo mientras escapaba, ocasionando así la muerte de una de sus acompañantes que era una joven de 22 años identificada con las iniciales T.M.C.

"Como había bebido alcohol me doy a la fuga. Sentí un disparo a los 100 metros. El segundo me impacta en la espalda atravesándome el pecho, con salida de proyectil", sostiene el sujeto. Sobre la continuidad de lo ocurrido, añadió que "el tercero (disparo) fue rápido, vi a mi amiga caer en mi rodilla. Un carabinero abre la puerta, me esposa y le pregunto cómo estaba mi amiga, pero me dice que sólo estaba desmayada", aseguró.

Minutos después, aseguró que "le pedí al tenienite que me soltara las esposas porque me sentía mal, me estaba muriendo y había perdido mucha sangre". Tras ello, cuenta que el policía le dijo "que lo abrace, que no me iba a dejar morir y que de nada malo me iba a acusar, pero que yo hiciera lo mismo con ellos, que no dijera nada y que me quedara callado".

Tras este diálogo, la joven baleada fue trasladada a Coquimbo en estado de extrema gravedad, y falleció la tarde de este miércoles.

"Escuchás las sirenas, pero ni siquiera un disparo al aire. Yo tuve la culpa porque no me detuve, pero nunca pensé que alguien me iba a disparar", reflexiona ahora el conductor.

Tarcila Piña, directora regional del Instituto de Derechos Humanos, sostuvo que "es muy relevante conocer antecedentes en cuanto a los protocolos del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de Carabineros".

En tanto, Carabineros declinó referirse a los hechos, pues cuatro funcionarios están bajo sumario. Por su parte, ni la PDI ni la Fiscalía aceptaron preguntas.

Desde el municipio de Andacollo, el alcalde (s) Wilson Núñez aseguró que se trata de "algo inédito para nosotros y nos tiene extremadamente preocupados". De hecho, el INDH y el municipio evalúan sumarse a las acciones legales para determinar a él o los responsables.