Mujer baleada por carabinero afuera de mall anuncia acciones legales

Agencia Aton

29.05.2021

El pasado jueves se produjo un violento y confuso incidente en las cercanías del Mall Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida, cuando un carabinero disparó en contra de una conductora, que según la versión policial, habría intentado atropellar a uniformados, en el contexto de un control vehicular, lo cual finalmente fue descartado en la formalización de la mujer.



El registro de los hechos fue viralizado en redes sociales, en donde se ve a la detenida sangrando en el suelo, intentando ser levantada por carabineros para su ingreso al furgón policial.



Tras quedar en condición de detenida, Michelle Salazar de 24 años fue formalizada este viernes por el delito de homicidio frustrado en contra del uniformado. Aunque luego de la revisión de las cámaras de tránsito que registraron lo ocurrido, la jueza negó que haya intentado atropellar al policía, por tanto, quedó en libertad y sin medidas cautelares.



Tras esto, Salazar dio a conocer que emprenderá acciones legales tras lo ocurrido. En conversación con CHV Noticias, contó que todo ocurrió cuando el carabinero “me mostró el talonario y ahí rompí el parte que me había sacado. Me dice que me iba a ir detenida por eso, pero pongo primera para irme y en un segundo se da vuelta, ni siquiera dimensiona si le iba a tirar el auto tal como inventan y dicen, y mirándome a los ojos me disparó a la cabeza, hacia el centro. Y cuando vi eso, me asusté y me llegó aquí”, apuntando a su mejilla.



El proyectil quedó alojado en su rostro y debió ser removido en una cirugía en el recinto médico del cual fue dada de alta recién la tarde de ayer.



“Espero que den de baja a ese funcionario porque es un peligro público”, dijo, destacando que “él jamás tuvo la iniciativa de quizás detenerme desde los neumáticos”, sino que fue con un disparo directo a su cabeza. “Me voy a querellar contra esa persona y contra Carabineros por homicidio frustrado”, afirmó Salazar.