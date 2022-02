Mujer denuncia a ex pareja por difusión de videos íntimos: Habría enviado registros a más de 400 personas  

Una mujer de 50 años denunció a su ex pareja no sólo por maltrato físico y psicológico, sino que acusa también que este hombre difundió videos íntimos de ella a más de 400 personas.

24Horas.cl Tvn

10.02.2022

Jeanette y Michael se conocieron en 2018, una historia de amor dice ella. Sin embargo solo pasaron unos meses para que esa historia se transformara en una pesadilla.

"Tuve una relación de maltrato psicológico, verbal, físico, yo lo hice parte de mi familia" comenta la mujer,

Las agresiones verbales se transformaron en violencia física, fue ahí que Jeanette junto al apoyo de su familia puso fin a la relación, creyendo que las cosas cambiarían, incluso tenía una orden de alejamiento.

"Le tiró toda su ropa afuera del dormitorio, y le dije que no podía permitir esto" agregó una amiga.

Y aunque terminó con el hombre, el calvario continuó: "él me empieza a maltratar psicológicamente pero por correo electrónico", agrega. En uno de esos correos enviados el 8 de diciembre, Michael le dice que la extraña, que necesita hablar con ella antes de dejarla en paz y la invitó a salir en su cumpleaños.

"Me empiezan a amenazar que me van a mandar unos videos, que ese va a ser mi regalo de cumpleaños" sentencia Jeanette. "Empezaron ellos a difundir este video, primero a mis familiares cercanos incluyendo a mi hijo y después a mis compañeros de colegio y trabajo y finalmente se difundió por todas partes".

Además agregó "me dio mucha vergüenza, era algo para él y para mí". Los videos de los que habla Jeannette son grabaciones intimas que ella le envío cuando él estuvo internado en un centro de rehabilitación por drogas, acusa que esos registros fueron enviados por él y su nueva pareja a más de 400 personas, a quienes el equipo de 24 Horas intenttó contactar sin obtener respuesta.

Por ello ella y su familia, decidieron "funarlo" a través de redes sociales. "Hemos recibido amenazas de que si no bajamos el video de la publicación realizada ayer, ellos van a subir el video a más personas" agrega una conocida de Jeannette.

Tras esa funa, el denunciado y su nueva pareja, enviaron audios a Jeanette y su familia:

"Me importa un bledo que me funen, más si me funan con ropa porque no estoy en pelota en la redes, la Jeannete sabe que son más de 100 fotos y 40 videos porno".

"Y si yo quiero utilizo esas pruebas, te denuncio, y te hago "..." supieras las fotos que me llegaron tuya, qué pasa si las envío y muestro a una asistente social".

Jeanette hizo una denuncia a la PDI y espera que la Fiscalía la contacte para poder continuar con el proceso.

Tras ello la Policía de Investigaciones (PDI) agrega que "la persona puede realizar una denuncia porque esa acción, compartir esa información sin el consentimiento del propietario de esas imágenes o contenido, constituye delito", agregó el Comisario Danic Maldonado, Brigada Cibercrimen PDI.

Ministerio de la Mujer busca corrregir artículo

En el proyecto "Violencia Integral" se busca corregir un artículo que modifica el Código Penal sancionando la exhibición y difusión de este tipo de material sexual.

"El avance que ha tenido estas nuevas expresiones de violencia, no ha ido acompañado al mismo ritmo con una modernización de nuestra legislación al respecto" sostuvo la ministra (s) de la Mujer y Equidad de Género, María José Abud.

Así como Jeanette, quienes se sientan vulnerados por hechos como estos pueden recurrir a las policías o incluso a la Corte de Apelaciones y denunciar.

El número telefónico 1455 está abierto para orientar a todos quienes necesiten ayuda especializada.