"Tenía los tipos casi encima": mujer denuncia abuso durante portonazo en Puente Alto

24.05.2022

La noche del sábado asado, una mujer fue víctima de un violento portonazo en la comuna de Puente Alto, momento en el que los delincuentes habrían abusado de ella, según denunció a 24 Horas.

Todo ocurrió en horas de la noche cuando la víctima llegaba hasta su domicilio ubicado en calle Los Mangos de la Villa La Foresta. Cámaras de seguridad del sector captaron cómo la mujer se encontraba estacionando su vehículo y el de su marido al interior del estacionamiento del domicilio cuando fue interceptada por una banda de antisociales.

Los sujetos, provistos con armas de fuego, procedieron a intimidarla para que les entregara las llaves de ambos automóviles, donde su pareja también estaba llegando hasta el inmueble, pero en ese momento se encontraba en el baño.

A punta de pistola, los ladrones ingresaron hasta el antejardín para poder obtener el botín, momento en el que habrían abusado de la víctima.

Según relató la mujer a 24 Horas, "yo venía llegando del trabajo, le salí a pedir las llaves de la camioneta (a su esposo) porque quería sacar algunas cosas, cuando él entró corriendo al baño. En un descuido yo me metí al auto, saqué las llaves de la camioneta y ya cuando salgo no me di cuenta que ya tenía a los tipos casi encima, no opuse resistencia".

"Les tiré las llaves del auto y, no conforme con eso, entraron a mi casa, me intimidaron con pistola en la cabeza, me tocaron, me quitaron mi celular y las llaves de la camioneta. Entonces cuando salieron yo fui a buscar a mi marido al baño para comentarle lo que había pasado, lo tuve que sostener fuerte porque él quería salir a pelear con ellos", complementó.

Una vez consumado el robo, los aludidos se dieron a la fuga con los dos vehículos del matrimonio, quienes por su parte denunciaron estos hechos ante personal de Carabineros.

No fue hasta el día domingo que los uniformados les informaron que uno de estos móviles fue encontrado completamente destruido tras chocar con las barreras de contención de la Autopista General Velásquez, mientras que el segundo todavía no ha podido ser recuperado.