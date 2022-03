Mujer denuncia acoso reiterado en su domicilio: hombre lanza bombas de ruido y desechos en su patio  

"No soporto más" agrega Danitza tras comenzar a ser acosada por un hombre a quien conoció hace cuatro años.

24Horas.cl Tvn

29.03.2022

"No soporto más, él llega allá a amenazarme que me va a matar, lo que mas miedo me da es que yo debo salir a trabajar y mi familia tiene que quedar acá" comenta en primer lugar Danitza al equipo de 24 Horas: sufre de acoso de un hombre en su domicilio ubicado en Quilicura.

Danitza conoció al hombre hace cuatro años, salió una vez con él y desde ahí que todo ha sido una verdadera pesadilla, puesto que constantemente sufre acoso por parte de esta persona.

"Este tipo era el mecánico mío y de mi hermana hace cuatro años, él dice que nosotras tenemos una obsesión por él" agrega.

Sobre los acosos en su domicilio Danitza agrega que "tira caca, mancha el portón tira bomba de ruido con ácido y me dijo que a dónde me arranque me iba a encontrar", ante ello las cámaras de seguridad captaron al sujeto lanzando desechos al patio del domicilio.

Otro hecho de violencia que vivió Danitza, fue en diciembre del 2021 cuando volvía de realizar unos trámites con su sobrino a bordo de un furgón, momento en que fue sorprendida por el hombre quien iba en una camioneta.

"Frena y se tira macha atrás impactando mi camioneta, en un acto de desesperación para que no tocara a mi sobrino, avancé y empuje el porton, corrí y me tiré encima de la camioneta y vi que era él" detalla la víctima.

La mayor angustia de Danitza es cuando debe ir a trabajar como comerciante y deja a su hija de un año junto a su abuela, temiendo que en cualquier momento este hombre pueda hacer algo en contra de su familia.

Por esto y dado los hechos ocurridos la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por el caso, aseguran que se dispusieron medidas de seguridad para víctima y además se solicitó una audiencia de formalización.

"Se pudo establecer la efectivamente de la denuncia, las amenazas y el cuasidelito de homicidio, lo cual se informó al Ministerio Público y se solicitaron medidas cautearales" indicó la subprefecto Cintya Gaya JEFA Bircrim PDI Renca.

Asimismo desde el Servicio Nacional de Mujer ya tomaron conocimiento de la situación.