Mujer denuncia daño en sus ojos tras "maquillaje permanente": "Con una mujer de Las Condes no pasa esto"

24Horas.cl Tvn

07.10.2020

"Cuando ella hizo este trabajo mi boca estaba así (hinchada), estuve casi cuatro días sin comer. Me dijo, cuando se te deshinche te vas a ver hermosa, pero ahora que nadie te vea (...) incluso cuando miro la luz me empieza a llorar la vista".

Este es el dramático relato de Marisol, una mujer de Maipú que soñaba con el microblading que consiste en la aplicación de maquillaje permanente y que es furor y tendencia en el mundo cosmético, sobretodo en países como Colombia y Venezuela.

Dicho tratamiento consiste en insertar pigmentos de color con pequeñas agujas en ojos, labios y cejas. Buscando en internet, Marisol dio con un centro de estética en Providencia, donde promocionaban este tratamiento a través de las redes sociales.

Esta vecina de Maipú consultó y mostró una imagen del resultado que buscaba, obteniendo como respuesta que así sería como se vería, pagando $610 mil pesos al contado para que sus ojos, cejas y boca quedaran maquillados de manera definitiva.

Asimismo le informaron que con solo una sesión de dos horas quedaría con el estilo que buscaba. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando se miró al espejo.

"Tenía mi cara inflamada, ensangrentada, llena de tinta, llena de sangre y ella me dice 'tú ahora tienes que ponerte la mascariila ¿Trajiste lentes oscuros? pontelos al tiro, que no te vea tu esposo, que no te vea nadie", contó Marisol.

Han pasado más de 20 días de que se realizó este procedimiento y no soporta los rayos del sol; obligatoriamente al salir de su casa debe utilizar lentes oscuros. "Al estar mucho tiempo así, los ojos me comienzan a lagrimear" explicó la mujer.

Según explicó la presidenta de la Sociedad Chilena Oculoplástica, Rosa María Balcells, "cuando uno no puede mirar al sol, que es la fotofobia, generalmente indica que hubo algún daño corneal, o sea en la superficie de los ojos".

"Entonces, es probable que, o bien el misma anestesia que utilizaron o el ungüento que le hayan puesto, no haya sido el adecuado para el ojo y que eso haya generado una queratitis; que la córnea se descame o se irrite, provocando esta reacción", explicó la experta.

24 Horas fue hasta dicho centro de estética Les Gémeaux, para consultar sobre el procedimiento, en donde reiteraron que se trataba de solo una sesión y que el resultado duraría por cuatro años.

Sin embargo, a los cuatro días, Marisol no tenía nada en los labios ni en las cejas.

"Tengo rabia, tengo pena, impotencia por como me estafó esta mujer y quizá a cuanta gente más se lo ha hecho, porque si esto le hubiese pasado a una mujer de Las Condes, de La Dehesa , de Lo Curro, no pasa esto, pero como yo soy de Maipú, de una comuna que es más pobre, abusó conmigo", señaló Marisol.

El subdirector del Sernac, Jean Piere Couchot indicó que para este tipo de situaciones, la ley establece que los consumidores tienen derecho a recibir íntegramente el servicio que han contratado y por el cual han pagado un precio. Esto significa que toda la información que esté contenida en la publicidad debe ser cumplida por parte de las empresas.

Acompañamos a Marisol con su marido al mencionado centro de estética, desde donde indicaron que no se encontraba ni el dueño, ni la mujer que realizó el tratamiento, pudiendo contactarse por teléfono en dicho recinto, mientras la pareja exigía la devolución del dinero por el servicio mal realizado.

Finalmente, a través de un correo le ofrecieron devolverle solo $150 mil pesos, cifra la cual no encuentra justa Marisol, por lo que presentó una denuncia en el Juzgado de Policía Local por publicidad engañosa, esperando la devolución total de su dinero.

Versión del dueño

El dueño de este local, Juan Taum, accedió a entregar su versión a 24 Horas, quien indicó que "sería antiético de parte de uno decir que lo voy a hacer en una sesión, sería hacerlos sufrir mucho. Aparte, ella misma me explicó ese día que la anestesia no le tomaba".

Le consultamos por los estudios de la persona que atendió a Marisol debido a que tras el procedimiento le recetó Ibuprofeno, ante lo cual Taum respondió que "nosotros no podemos recetar medicamentos, porque nosotros no tenemos personal médico. Ella tiene cosmetología", comprometiéndose a enviar dichos estudios, pero al cierre de esta edición nunca fueron enviados.

Asimismo le mostramos otras denuncias que aparecen en el portal Reclamos.cl, ante lo cual el dueño respondió que "hay mucha gente que tiene una expectativa demasiado alta en el tratamiento y lamentablemente la fisonomía no los acompaña.