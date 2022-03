Mujer en situación de calle muere tras ser atropellada por un vehículo

24Horas.cl Tvn

Durante la noche de este miércoles un grave accidente de tránsito se registró en la comuna de Pudahuel, el cual dejó a una mujer fallecida tras ser atropellada por un vehículo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas en las intersecciones de San Pablo con Federico Errázuriz, cuando la mujer de 27 años y en situación de calle, se encontraba a un costado de la calzada y sentada al lado de un paradero de Transantiago.

En ese momento, por razones que aún se investigan, un vehículo arrolló a la mujer y le produjo la muerte en el lugar tras la gravedad de las lesiones.

El Capitán Daniel Barrera, Prefectura Santiago Occidente detalló que, el vehículo el cual aún no se determina si corresponde a un auto o a una micro "no se habría percatado de la presencia de la joven quien se encontraba sentada y al no ser advertida, la atropelló".

No obstante, en el lugar se están investigando las cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica de los hechos, así como SIAT de Carabineros ya se encuentra trabajando para corroborar lo acontecido y también dar con el paradero de vehículo responsable.