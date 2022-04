Mujer es caso único en Chile de extraña enfermedad: necesita $50 millones de pesos para operarse

24Horas.cl Tvn

03.04.2022

Todo comenzó con fuertes dolores en el cuerpo. Así lo relató Pamela Muñoz, mujer chilena de 39 años que sufre de mielopatia por telangiectasia venosa medular, una extraña enfermedad que tienen pocas personas en el mundo.

Muñoz, quien previamente a ser diagnosticada se dedicaba a ser cantante, manifestó que "todo comenzó con dolores (...) Pasé por otros diagnósticos, pude hacerme un examen muy caro que es a la médula y vieron mi diagnóstico. No tiene cura. Yo soy la única en Chile que tiene esta enfermedad".

"Es terrible. Siento que me quemo, siento que me dan cuchillazos, siento corriente, siento como que me tiraran agua hirviendo", expuso Muñoz, que además es madre de un pequeño de cuatro años.

Agregó que "es mucho el dolor, entonces cualquier pequeña cosa yo me quiebro, porque el dolor no te da el valor de poder tener la resistencia a cualquier sensibilidad".

El neurólogo Rodrigo Guerrero explicó que esta afección "es una enfermedad de la médula espinal, que es la zona del sistema nervioso por la cual suben todos los cables que le llevan información al cerebro".

Asimismo, señaló que quienes padecen esta enfermedad "tienen un dolor espontáneo, que no es lo mismo que apretarse un dedo en la puerta. Es un dolor muchísimo más intenso, mucho más desagradable (...) probablemente no deben haber más de 100 en el mundo".

Ni los parches de morfina ni las elevadas dosis de medicamentos son suficiente para controlar los fuertes dolores en su cuerpo. Es por esto que su única esperanza es una operación, la cual podría mejorar su calidad de vida.

"Podría cubrirme hasta el 100% de que yo no sintiera más dolor. Esa sería la noticia más grande para mi vida", expresó la cantante.

Sin embargo, su costo es de aproximadamente 50 millones de pesos chilenos. Es por eso que músicos de Chile y el extranjero se han unido en una campaña llamada "Quitémosle el dolor a Pame", que busca recaudar la millonaria suma que necesita.