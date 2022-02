Mujer fallece tras realizarse una cirugía estética en recinto clandestino en Las Condes

Carabineros concurrió hasta el lugar e indicó que dicho recinto, "no es un lugar habilitado para el ejercicio de la profesión, sino un inmueble común y corriente"

24Horas.cl Tvn

02.02.2022

Durante la noche de este martes, una mujer falleció tras realizarse, presuntamente, una cirugía estética en un recinto clandestino y no habilitado, ubicado en la comuna de Las Condes.

La víctima ingresó hasta la Clínica Cordillera con complicaciones a raíz de una cirugía estética, que según indicó Carabineros, "al parecer se llevó a cabo en un recinto clandestino" en la misma comuna.

Según detalló el capitán Francisco Ortega, oficial ronda Prefectura Santiago Andes, cerca de las 00:30 horas, la 47° Comisaría de Los Domínicos recibió un llamado de una médica de turno que indicaba que una persona llegó hasta el recinto clínico con complicaciones tras la mencionada cirugía.

No obstante, cuando personal policial concurrió hasta el lugar, la mujer ya había fallecido.

Posteriormente se trasladaron hasta el domicilio de la clínica clandestina, en donde se entrevistaron con el propietario, lugar que Carabineros agregó, no registraba logo y donde "existían distintos insumos para llevar a cabo este tipo de operaciones".

Asimismo, el capitán Ortega puntualizó que no habían camillas y "no es un lugar habilitado para el ejercicio de la profesión, sino un inmueble común y corriente que estaba siendo utilizado de forma clandestina" y que además, no contaba con un espacio destinado a los procedimientos.

Tras ello, sostuvo que hay tres personas detenidas y que el dueño de casa, quedó en libertad.

Por otra parte, el oficial indicó que la víctima fue trasladada hasta la clínica por las mismas personas que realizaban la intervención junto con un vecino del sector que tomó la iniciativa para que la llevaran hasta otro recinto médico para prestarle las urgencias médicas.

En tanto, ya se están realizando las diligencias correspondientes en el caso y, los antecedentes recopilados, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía.