Mujer insiste en su denuncia de torturas en la PDI: "Yo sé quienes fueron. Me los pones al frente y yo les digo"

27.11.2019

Una mujer fue acusada de robo en lugar no habitado el pasado domingo 20 de octubre. Hoy, este hecho cobra relevancia luego de que ella denunciara tortura por parte de detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Lampa.

"Acabo de salir del cuartel de la PDI. Nos tiraron agua. Tenían a mujeres, a menores de edad, hombres, sin ropa. Me patearon en el suelo sin ropa", fue parte de la denuncia que Javiera realizó mediante redes sociales, la cual se hizo viral.

Tras la acusación, la PDI se querelló por injurias y calumnias Pese a esta acción judicial, la mujer insiste y defiende su testimonio, indicando que presentará una contrademanda a la PDI.

Según relata Javiera, la detuvieron por participar supuestamente de un saqueo a un supermercado que se ubica cerca de su vivienda. "En el momento que me detuvieron, me tiraron al suelo y me apuntaron con un arma en la cabeza. Después, cuando me subieron, me golpearon en la camioneta", indicó.

Posteriormente, añadió que "llegamos al cuartel y ahí me empelotaron. En la celda aparece el tipo que me pegó y me dice 'chiquilla, para que nos pongamos en la buena fumémonos un cigarro' (...) Yo sé quienes fueron. Me los pones al frente y yo les digo".

Para la PDI y los registros de sus cámaras de seguridad, no se evidencian lesiones.