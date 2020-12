Mujer muere durante cirugía plástica en Providencia: Familia denuncia negligencia

24Horas.cl Tvn

01.12.2020

Durante esta jornada una mujer de 39 años falleció producto de un parocardiorrespiratorio luego de sufrir complicaciones tras una cirugía plástica realizada en la Clínica Edelweiss, en la comuna de Providencia.

De acuerdo con antecedentes entregados por la familia de la afectada, esta se estaba realizando una abdominoplastía y se estaba colocando implantes mamarios cuando el procedimiento se complicó. Del mismo modo denuncian negligencia de parte de la clínica.

Tras esto, el personal de salud trató de reanimar a la mujer quien terminó perdiendo la vida. Asimismo indicaron que el SAMU no se trasladó hasta el lugar, a pesar de solicitar su asistencia y además, acusan que el médico a cargo del procedimiento no contaba con la acreditación como médico cirujano en nuestro país.

Según indicó la abogada de la víctima, Angela Ormazábal, esto fue "un conducto irregular de parte de la clínica y del médico, porque no pidió ningún tipo de exámenes médicos ni del corazón".

Por su parte prima de la víctima, Lucía Espinoza, contó que ella juntó "pesito a pesito para operarse y esos seis millones que el médico le cobró le costaron la vida".

En tanto, investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, para determinar las causas que terminaron en el desenlace fatal.

Cabe mencionar que para el año 2012 esta clínica ya contaba con denuncias de otras personas. En dicho año una mujer se realizó un procedimiento de lipoescultura, sufriendo distintas lesiones producto del procedimiento.

En el año 2018 la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a esta clínica a pagar una indemnización de diez millones de pesos.