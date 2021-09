Mujer ofrece $250 mil para encontrar chaleco diseñado por esposo antes de morir: "Tengo harta pena"

24horas tvn

08.09.2021

Por más de un año, Gloria Martínez, de 58 años, ha buscado incesantemente un chaleco con un valor sentimental y familiar único.

La prenda, confeccionada en 1993, fue extraviada a principios del 2020 y hoy, la aludida ofrece una recompensa de $250.000 para volver a tenerla.

“Tengo harta pena, es un chaleco que tiene aun inmensa historia para mí. Mi marido diseñó y mandó a hacer ese chaleco en el año 1993 como regalo de aniversario, cuando cumplíamos tres años juntos. Él eligió los colores, la lana cachemira, el modelo, todo", explicó en conversación con LUN.





La mujer asegura que son "28 años de historia (...) Mis amigas fueron cómplices cuando él tomando a hacer. Ellas me contaron que cuando él llegó con la lana rosada, calipso y morado, se extrañaron por la combinación, pero cuando lo vieron terminado les gustó".

Respecto de cómo se perdió, Gloria sostuvo que en febrero de 2020 lo sacó para llevarlo a Pichilemu y recrear una foto que se habían tomado en 1994, cuando esperaba a su primer dijo.

“Es la segunda vez que iba y quería tomarme la foto en la misma escalera del palacio Ross. Semana después de volver a Santiago, un día mi sobrina me llama par preguntarme si yo había sacado el chaleco del clóset, porque no estaba. Justo días antes, me habían roto el vidrio del auto".

Según su recuerdo, llegó a Santiago con el suéter, por lo que asume que se perdió cuando le robaron algunas pertenencias desde su vehículo.

"El 2017 envidié. Le tenía avisado a mi familia que cuando yo falleciera, me quería ir con ese chaleco puesto, porque significabais a juntarme con mi marido", contó la mujer.

El email de contacto en caso de tener información sobre el suéter es [email protected]