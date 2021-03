"Es parte de la familia": mujer impide robo de su perro tras violento abordazo en Ñuñoa

24Horas.cl Tvn

24.03.2021

Durante la tarde de este martes, una mujer y su hija fueron víctimas de un violento abordazo en la comuna de Ñuñoa, luego de que una banda de delincuentes descendiera de un vehículo y las amenazara con armas de fuego para quitarles a su mascota.

Según lo relatado por la víctima, esta se encontraba paseando a su perro en compañía de su hija de 22 años antes del toque de queda, frente a su edificio ubicado en calle Julio Prado, cuando se percataron que un vehículo se les acercó en sentido contrario a la calle.

Tras esto, del móvil descendieron una cantidad indeterminada de delincuentes quienes trataron de interceptar a las mujeres. De acuerdo a lo narrado por la víctima "tratamos de correr pero mi hija quedó atrás".

"Yo subí al perrito a mis brazos para que no me lo robaran, dos se encargaron de mí para tratar de robarme a Nicolás, otro trataba de manosearme para ver si tenía alguna pertenencia de valor, mientras que otro apuntaba en la frente de mi hija para que ella entregara sus cosas", relató.

Asimismo, contó que con los delincuentes "forcejeamos mucho rato, ellos se descolocaron al ver que nosotros tratamos de oponer resistencia, de no entregar ni a la mascota".

En ese momento, un vecino que también estaba paseando su mascota intervino y los sujetos se dieron a la fuga, no resultando lesionadas ninguna de las víctimas.

La mujer además contó que su mascota, "ya tiene 18 años con nosotros, es parte de la familia", agregando que en el sector, los robos de mascotas son bastante frecuentes, registrándose hace algún tiempo cuatro o cinco robos de este índole seguidos.

En ese sentido, la víctima criticó la poca del sector asegurando que hay "muy poca ayuda" y que la jornada anterior ocurrieron tres asaltos, donde "un Kía negro robó en una hora tres lugares distintos".

"No tenemos seguridad", recalcó.

No obstante a ello, la mujer sostuvo que al lugar se trasladó Seguridad Ciudadana, quienes le "tomaron los datos y me dijeron 'como no se robaron nada, nada que hacer'. Vamos a carabineros a dejar una constancia una denuncia".