"Agradezco que están vivas": mujer sufre violenta encerrona junto a hijas de 5 y 9 años

20.07.2021

Una violenta encerrona sufrió una mujer y sus hijas la tarde este lunes, en la comuna de Quinta Normal

La víctima iba llegando a su domicilio en su vehículo, acompañada de sus dos pequeñas hijas de 5 y 9 años, luego de pasar un momento en el mall Parque Arauco.

Cuando circulaban por la intersección de Rozas Vicuña con Júpiter, un automóvil les bloqueó del camino, descendiendo de él cuatro individuos, quienes con armas de fuego amenazaron a la mujer para que dejara el auto.

En tanto, al ver que en la parte trasera iban dos niñas, los delincuentes comenzaron a bajarlas con empujones.

Los antisociales lograron escapar en el automóvil, desconociéndose aún su paradero, mientras la víctima aseguró que hoy agradecen estar con vida y que el daño mayo es el psicológico causado a sus hijas.

“Me levanté y le trataba de explicar a las niñas que lo importante es que estábamos bien. Que no eran tan malos los chiquillos, porque de alguna forma me entregaron a las niñas y les dijeron que no nos iban a hacer daño. Hoy me levanté con ese agradecimiento, que mis hijas están vivas", precisó.