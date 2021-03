Embarazadas con COVID en Chile: Minsal informa 5 fallecidas y más de 8 mil contagiadas

24horas tvn

26.03.2021

A más de un año de registrarse el primer caso de coronavirus en Chile, 8.091 mujeres embarazadas fueron diagnosticadas con COVID-19. De ellas, 392 han estado hospitalizadas en la UCI y cinco murieron.

La situación se torna compleja y los casos se registran de forma homogénea desde Arica a Punta Arenas, así lo precisó el ministro de Salud, Enrique Paris.

A ello, se suma que "aún no hay la comprobación científica para poner la vacuna en mujeres embarazadas", por lo que los cuidados deben ser el doble para que mujeres en gestación no se contagien.

Anita Román, presidenta nacional del Colegio de Matronas, explica que “dependiendo de cualquier otra patología que ella tenga, agregada al embarazado, incluso podría causar la muerte", lo que ya ha ocurrido en cinco casos.

Vacunas Pfizer y Moderna son efectivas en embarazadas y lactantes según estudio

Las vacunas de las compañías Pfizer/ BioNTech y Moderna contra el Covid-19 son efectivas en mujeres embarazadas y lactantes, quienes incluso pueden transmitir anticuerpos protectores a los recién nacidos, según una investigación publicada el jueves en el American Journal of Obstetrics and Gynecology.



La publicación, difundida por la cadena CNN, señala que investigadores del Hospital General de Massachusetts, el Hospital Brigham and Women's y el Instituto Ragon de MGH, MIT y Harvard, todos ellos en Estados Unidos, analizaron a 131 mujeres que recibieron las citadas vacunas.



Entre las participantes en el estudio, 84 estaban embarazadas, 31 eran lactantes y 16 no estaban embarazadas. Las muestras se recogieron entre el 17 de diciembre de 2020 y el 2 de marzo de 2021, agrega la cadena sobre el estudio.





Los niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna fueron equivalentes en mujeres embarazadas y lactantes, en comparación con mujeres no embarazadas.



Además, los niveles de anticuerpos fueron "sorprendentemente más altos" que los resultantes de la infección por coronavirus durante el embarazo, anotó el equipo.



"Estas vacunas parecen funcionar de manera increíblemente efectiva en estas mujeres", dijo uno de los investigadores, Galit Alter, profesor de medicina en el Instituto Ragon.