Mujeres ligadas a DD.HH.: Allamand explica el criterio para elegir a familias evacuadas de Afganistán

El canciller enfatizó que lo más difícil será el acceso al aeropuerto, "porque, si no hay orden, no veo cómo van a embarcar a la gente. Creo que vamos a tener 48 horas críticas".

24horas tvn

17.08.2021

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, entregó detalles del trabajo que se está realizando para poder organizar la evacuación de mujeres activistas por los derechos humanos desde Afganistán.

"Las personas que están más amenazadas son mujeres que tengan posiciones en el mundo del periodismo, académico, universitario y en derechos humanos”, explicó en conversación con Radio Cooperativa.

Precisó que desde la ONG Front Line Defenders “entregaron una lista priorizada con esos criterios”, desde la cual se elegirán a algunas mujeres para que viajen hasta nuestro país.

A ellas, se suman 10 familias que fueron contactadas por la misma organización, liderada por el documentalista y defensor de los derechos humanos, Adam Shapiro.

“Ojalá que puedan ser un poco más (…) Yo estoy con los dedos cruzados. He estado whatsappeando con Adam Shapiro, entiendo que tienen que tomar ciertos resguardos de los lugares en que están y yo creo que lo más difícil será el acceso al aeropuerto, porque, si no hay orden, no veo cómo van a embarcar a la gente. Creo que vamos a tener 48 horas críticas", agregó.

Evacuación a hermana de joven estudiante de la U. de Chile

A quien también se evacuará será a la hermana de la estudiante afgana de medicina en la Unidad de Chile, Zahra Habibi.

Allamand precisó que pudo hablar directamente con la joven, quien le planteó la situación de su hermana: “Es académica universitaria, ha tenido vinculaciones con grupos de derechos humanos en favor de las mujeres y es divorciada, tres características que la colocan como una especie de blanco para los talibanes”.

"Pese a todas las complejidades, Internet funcionó y pude hablar con ella (la hermana de la joven). Le expliqué lo que estamos haciendo, le dí el contacto de la persona con la que tiene que tomar contacto. Ella, por supuesto, agradeció el esfuerzo que estamos haciendo, pero es muy impresionante escuchar al otro lado del teléfono a una persona que diga 'ministro, por favor ayúdeme a salir porque acá me van a matar'", continuó.

Por último, reafirmó la idea de que “todo lo que podamos hacer para ayudar a grupos de personas por supuesto que lo vamos a hacer, porque ese es el compromiso y la tradición de Chile de siempre: dar asilo y refugio a personas que están en situaciones comprometidas”.