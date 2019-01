Multan con casi $620 millones a Sanatorio Alemán, Gas Sur y empresa ISD por explosión tras fuga de gas

24Horas.cl Tvn

24.01.2019

Esta mañana la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó las sanciones contra los responsables de la explosión en el Sanatorio Alemán el pasada 21 de abril de 2018.

En total las multas alcanzan lo casi $620 millones contra las tres empresas involucradas.

El director regional de la SEC, Manuel Cartagena, entregó el detalle del monto y los argumentos de las multas a cada empresa.

La empresa Gas Sur fue multada con 11.000 UTM, casi $532.000 millones, por "no conservar los estudios, documentos técnicos y planos de la construcción de la matriz interior de gas (empalme) ubicada al interior del Sanatorio; no haber adoptado las medidas adicionales de seguridad para proteger dicha matriz (...); no haber revisado periódicamente el empalme; y por haber conectado las instalaciones de gas y prestado el servicio a instalaciones interiores que no cumplían con las normas legales y reglamentarias".

La multa para el Sanatorio Alemán fue de 1.500 UTM, es decir $72.530 millones aproximadamente, por no haber declarado dos instalaciones interiores de gas que estaban en uso.

En el caso de la Constructora ISD, la sanción económica fue de 311 UTM, aproximadamente $15.038 millones, por no haber coordinado las excavaciones y realización de obras civiles.

El Intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa, manifestó estar "muy satisfechos con el trabajo realizado por la SEC y esperamos que estas importantes multas sirvan para que las empresas corrijan sus procesos y procedimientos, y no tengamos que volver a ver un caso tan lamentable como éste en nuestra región”.