"Navidad sin lanzas": La operación encubierta que sigue a bandas organizadas en Estación Central

24Horas.cl Tvn

22.12.2020

Cometen delitos, los detienen y a los pocos días vuelven a estar en las calles. Seguimos cómo Carabineros realizó una operación encubierta para seguir a bandas organizadas en Estación Central, trabajo que muchas veces finaliza en los imputados volviendo a delinquir.

Una de las bandas opera robando en las calles y con numerosos miembros que corren junto a la víctima para entorpecer su paso y permitir al ladrón huir sin ser alcanzado.

La otra comete los delitos en micros. Le dicen "la banda del Tomasito" o la "banda del cojo", y aunque esta semana los detuvieron no se descarta que vuelvan a delinquir.

Los primeros son un grupo de delincuentes que estaban identificados por Carabineros: saben cuántos son, que no viven en el sector, sus nombres, sus edades y dónde operan. "Siempre vuelven al sector donde ellos dieron inicio a su carrera delictual, por así decirlo", dice a 24 Horas un efectivo de la unidad encubierta que los detuvo. A pesar del éxito del procedimiento a los pocos días volvían a las calles de Estación Central.

Muchos de sus integrantes tienen antecedentes por numerosos delitos, situación que según la abogada penalista Carolina Castillo no cambiará mientras no se modifique la ley. "Los delitos van creciendo y van apareciendo según surge la sociedad", asevera indicando que "la culpa no es de los jueces, es la Justicia" y llamando a una modificación en las leyes para aumentar su efectividad.