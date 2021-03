Reconocido neurocirujano es víctima encerrona en Ñuñoa: "Se llevaron todo mi trabajo de los últimos cinco años"

24Horas.cl Tvn

18.03.2021

Durante la noche de este jueves, un reconocido neurocirujano fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Ñuñoa, en la que un grupo de delincuentes lo amenazó con un arma de fuego para quitarle su auto.

De acuerdo a lo relatado por la víctima, los hechos ocurrieron en la calle Francisco Solano Astaburuaga, cerca de las 21:40 horas, cuando la víctima procedió a guardar su vehículo en su casa, cuando llegaron al lugar otros dos autos que lo interceptaron y desde donde descendieron un grupo de seis a ocho delincuentes.

Según contó, los antisociales le pusieron una pistola en la cabeza. "Soy neurocirujano no me interesaba mayormente que me pusieran un disparo en la cabeza. Mi padre es carabinero en retiro entonces el siempre me explicó que en este tipo de situaciones hay que comportarse de la forma más tranquila".

Por tal motivo, el especialista no opuso resistencia por lo que los sujetos procedieron a registrarlo, quitándole una cadena que le había regalado su madre, su argolla de matrimonio, sus documentos y un reloj. La mayoría de estos elementos los siente por el valor emocional que mantenían, más que por su avalúo, según explicó.

Tras esto los sujetos se dieron a la fuga con el móvil, un Kia Stinger, en el que igual se encontraba el computador y disco duro del profesional con el que dictaba clases en la Universidad de Chile. "Se llevaron todo mi trabajo de los últimos cinco años", sostuvo.

Hasta el momento se desconoce el paradero del vehículo sustraído, así como también el de los delincuentes. Por el momento, Carabineros trabaja en el lugar para intentar dar con los responsables de este hecho.

No obstante a ello, la víctima indicó que no logró reconocer los rostros de los antisociales debido a lo oscuro del lugar y porque todos llevaban mascarillas. Asimismo, tampoco resultó con lesiones.