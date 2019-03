Nido.org: Steffi Méndez confiesa haber recibido amenazas de sus miembros

24Horas.cl Tvn

28.02.2019

La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer este jueves que las denuncias ligadas al sitio Nido.org por parte de mujeres de diversos rangos etarios se duplicaron en las últimas horas.

Es así como la policía civil ya acumula 121 denuncias formales, de las cuales 25 corresponden a víctimas menores de edad. Hasta este miércoles, el total de acusaciones no superaba las 70.

Actualización: La Brigada Investigadora del Cibercrimen informa que se han recibido 121 denuncias a nivel nacional por publicación de fotografías en https://t.co/dCq4VAkpIx. De éstas, 25 involucran a menores de edad #Ciberseguridad #InvestigarEstáEnNuestroADN https://t.co/kugfS5EfGp — PDI Chile (@PDI_CHILE) 28 de febrero de 2019

Una de las afectadas es Steffi Méndez, hija del reconocido cantante DJ Méndez. La joven de actuales 24 años de edad conversó sobre esta situación con 24 Horas: "Me amenazaron con que me iban a secuestrar, que me iba a pasar lo mismo que a otras niñas les estaba pasando, que no caminara sola, que tuviera ojos en la espalda".

Cabe recordar que el polémico sitio ahora se encuentra fuera de circulación, pero antes funcionaba como una página abierta para usuarios anónimos.

En tanto, el Gobierno anunció cambios al Código Penal para que estas situaciones sean penadas por la ley, algo que no ocurre hoy en día: "Estamos incorporando la exhibición de imágenes que han sido registradas en forma consentida, pero que luego son exhibidas sin el consentimiento de las personas porque el acoso, como tal, tampoco está debidamente regulado", comentó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.