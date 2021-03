Niño fallecido en Maipú: peritaje confirma que bala que lo mató fue disparada por Carabineros

24Horas.cl Tvn

03.03.2021

El informe del peritaje realizado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, determinó que la bala que dio muerte al niño de seis años en Maipú, la noche del domingo, corresponde a una disparada por Carabineros en medio del enfrentamiento con antisociales.

Recordemos que el pasado domingo seis individuos protagonizaron una "encerrona" en la que se enfrentaron a disparos con personal de Carabineros. En medio de la confusión, un niño de seis años resultó herido por una bala, perdiendo la vida momentos después en el Hospital El Carmen.

De acuerdo a información entregada por el capitán y oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, Edison Salinas, personal de la institución realizaba un patrullaje por la avenida Vespucio, cuando al llegar a la calle Segunda Transversal se percatan que una banda de seis individuos se encontraba realizando una encerrona.

Al ver personal policial, los delincuentes abrieron fuego contra los uniformados, para luego darse a la fuga, dando inicio a una persecución donde los sujetos lograron escapara en la comuna de El Bosque.

Los sujetos lograron darse a la fuga a bordo de un vehículo robado, que en su huida también impactaron un tercer vehículo. Afortunadamente, no se registraron más personas lesionadas.

Confirmación del peritaje

El fiscal Sergio Moya, de la Fiscalía Metropolitana Occidente expresó que "en conjunto con la Brigada de Homicidios, se ha podido determinar vía reunión de diversos medios probatorios —tales como informes periciales balísticos del sitio del suceso, declaraciones de víctimas, testigos, imputados, armas imputadas a funcionarios de Carabineros y análisis de cámaras de seguridad, como así también pericias tanatológicas— que el día 28, aproximádamente a las 22:27 horas, dos funcionarios de Carabineros de dotación de la 25° Comisaría de Maipú, de la SIP, realizaron un patrullaje programado de prevención de delito, en un sector focalizado en la avenida Segunda Transversal con Santa Amanda debido a reiterados robos con violencia e intimidación que se registraban en el sector".

"En estas circunstancias, se encontraron con la comisión flagrante de un delito de robo con intimidación, concretamente una 'encerrona', en la cual cinco sujetos armados acometieron en contra de una mujer de 47 años que se desplazaba en un vehículo. Dos de ellos, procedieron a quebrar uno de los vidrios y a apuntar a la víctima mientras los otros tres sujetos esperaban en el lugar, apuntando a transeúntes y también a otros choferes que circulaban por el sector", añadió el persecutor.

Luego, añadió que "ante estas circunstancias, lograron el cometido y sustrajeron el vehículo de la víctima. Es así, el carro de Carabineros se posiciona en las inmediaciones de dicho asalto y de inmediado los asaltante procedieron a disparar en contra de Carabineros con pistolas. Este fuego fue repelido por los carabineros, quienes hicieron uso de sus armas de servicio, las cuales estaban debidamente registradas (...) El funcionario más antiguo, de 24 años de servicio, un sargento, procedió a disparar en contra de los dos vehículos en los cuales se desplazaban los dos sujetos huyendo del lugar".

"En los instantes que se generaba este enfrentamiento, y en las inmediaciones del lugar, se estacionó frente al vehículo de Carabineros el automóvil en el cual se desplazaba el menor de seis años de edad de iniciales I.Y.B.A. Lamentablemente, el menor se encontraba en la parte trasera izquierda del vehículo, y uno de los disparos realizados por el sargento de Carabineros traspasó los dos vehículos que fueron repelidos en la acción policial e impactó la puerta trasera izquierda, ingresando al interior de la cabina y alojándose en el tórax del menor, lesión balística que le causó la muerte", añadió el fiscal.

Posteriormente, Moya sostuvo que "el carabinero disparó en cuatro ocasiones: en tres de ellas logra impactar los vehículos de los asaltantes y el cuarto fue el que ingresó al vehículo en el cual se desplazaba el menor. Luego de ingresar por su brazo, se alojó en el tórax y le causó la muerte producto de la gravedad de sus lesiones. Todo eso se encuentra establecido de manera científica. Luego de ocurrido lo anterior, personal de Carabineros procedió a la persecución de estas personas, logrando impactar nuevamente los vehículos de estos sujetos, los cuales fueron recuperados. Tanto el vehículo sustraido a la mujer que sufrió la 'encerrona' como el vehículo en el cual huyeron los asaltantes".

"Las pericias han permitido levantar evidencia balística, biológica y dactiloscópica en ambos vehículos, lo que nos permitirá en su momento poder identificar a los autores de este hecho, que desencadena todos estos sucesos que terminan con la lamentable muerte de un menor de edad", añadió el persecutor.

Delgado pide investigación exclusiva para encontrar a "desalmados" que mataron a niños en Santiago

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al fallecimiento de dos niños, de 5 y 6 años, en dos hechos de violencia ocurridos durante la jornada del domingo en la región Metropolitana.

La autoridad aseveró que ambas muertes lo han "golpeado muchísimo", ya que "más allá de autoridad, uno es padre, uno es persona" y que debido al drama que significa para las familias, se comunicó con el director general de la PDI, para que se utilicen todos los recursos existentes para dar con los responsables de estos hechos.

"Ayer hemos tomado contacto con el director de la PDI, que es quien lleva la investigación, y le he pedido que se utilicen todos medios disponibles y posibles para determinar quiénes fueron los autores de estos crímenes", precisó.

"Es inaceptable que (...) esa persona para (su vehículo) para decir 'llévense todo, pero lo único que quiero es sacar a mi hijos' y disparan igual", continuó.

Además, agregó que "una cosa es el hecho, que es dramático, y tenemos un apoyo específico para las familias, si lo quieren aceptar. Pero también es necesario entrar en el debate legislativo para avanzar en una ley de control de armas".

Aseveró que "lamentablemente hay armas que circulan y que no están inscritas, pero otras que están modificadas y quedan con un poder de fuego letal".

Por último, destacó que se involucrará en ambas investigaciones para lograr los resultados esperados. "Me voy a involucrar en todo lo posible. Hablamos de personas desalmadas que no trepidaron, pese a que una madre dice llévense todo, en dispararle a una niña de cinco años. Esto me activa para perseguir a estos delincuentes".