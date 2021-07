No hubo acuerdo para ampliar mesa directiva en la Convención Constitucional

07.07.2021

Durante la tarde de este miércoles, se gestó el primer desacuerdo de la Convención Constitucional, luego de que se rechazara ampliar la mesa directiva de dos integrantes a siete.

En la sesión, la mesa consultó si existía acuerdo para poder ampliar la misma hasta los siete integrantes, lo cual fue rechazado por parte de la convención.

Por tal motivo, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, indicó que al final de la jornada se votará el tema de la ampliación de la mesa a mano alzada.

Siguiendo la primera jornada de sesiones de la Convención Constitucional. Ahora se pregunta si hay acuerdo o no sobre ampliar la mesa? No hay acuerdo. Jaime Bassa explica que al final de la jornada se votará a mano alzada @24HorasTVN pic.twitter.com/upnetkFWvw — Valentina ReyesAyala (@valentinareyes) July 7, 2021

Por tal momento se continúa el debate de la tabla convocada por la presidenta Elisa Loncon, que tendrá temas como la creación de las Comisiones de Reglamento, de Ética y de Presupuesto y Administración Interior.

Loncon rindió homenaje a Luisa Toledo antes de sesionar en la Convención Constitucional

La presidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, hizo un homenaje por el fallecimiento de Luisa Toledo, defensora de los Derechos Humanos y madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados durante la dictadura de Augusto Pinochet.



“Me voy a permitir saludar, por situaciones de historia y por situación de la lucha del pueblo, sabemos que se está realizando desde ayer los funerales de Luisa Toledo", indicó Loncon antes de reanudar la sesión de la tarde de este miércoles.



La moción fue aplaudida por gran parte de los constituyentes, salvo los pertenecientes al pacto de Vamos por Chile. Sin embargo, todos respetaron el minuto de silencio solicitado por la muerte de Toledo, ocurrida este martes a sus 82 años.



Además, también se homenajeó a la machi Francisca Linconao, constituyente presente en el recinto, y a Fabiola Campillai, quien está pronta a iniciar su juicio contra el excarabinero imputado por lanzar la bomba lacrimógena que la dejó sin vista, hecho ocurrido en el marco del estallido social.

Discusión por la mesa directiva

Después de los homenajes, Loncon dio inicio al debate de la Convención y propuso ampliar la mesa directiva a siete personas, argumentando que “tiene relevancia integrar a distintos sectores sociales y políticos, para darle mayor fuerza a la mesa. No digo que entre los dos seamos débiles, sino mayor representatividad, darle mayor legitimidad social y darle el equilibrio importante entre fuerzas políticas que integran esta Convención”.



Dicha propuesta está siendo discutida entre los constituyentes. Algunos proponen que la mesa esté integrada por un representante de cada sector político, mientras que otros argumentan que debe estar compuesta por diversidad de etnias y género.



Mientras, Agustín Squella, de la Lista del Apruebo, advirtió que "hay ya una mesa elegida, de acuerdo a la ley, con los dos cargos (…) Eludiendo la denominación de ‘vicepresidencias’, porque no podemos multiplicar las vicepresidencias ni la presidencia”.



Hasta el momento no se ha llegado a un consenso y Jaime Bassa, vicepresidente de la instancia, solicitó que al terminar la jornada se votará la ampliación de la mesa a mano alzada.