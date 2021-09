"No dan cumplimiento a la estructura nutricional diaria": Contraloría ordenó sumario por cajas de alimentos JUNAEB

24Horas.cl Tvn

13.09.2021

Contraloría dio a conocer que se instruirá un sumario a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) por la cajas de alimentos entregadas a los estudiantes durante la pandemia del COVID-19 tras constatar una serie de irregularidades.

Entre el periodo entre el 18 de marzo y el 30 de septiembre del 2020 fiscalizadores de la Contraloría realizaron una auditoría con el fin de verificar la efectiva entrega de las cajas a los "beneficiarios y los procedimientos de control" implementados por la JUNAEB.

En el informe final de la auditoría realizada por la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago señalaron que "las canastas de alimentación entregadas por la JUNAEB a los beneficiarios no contienen la cantidad de productos necesarios para cubrir los requerimientos alimenticios (...) por el período de 15 días hábiles. (...) Las canastas cubren un promedio de 3 y 8 días de almuerzo, respectivamente".

🔴Debido a los hallazgos expuestos, se instruye sumario a Junaeb.



En cuanto a la nutrición de los niños con los alimentos entregados indicaron que, "no dan cumplimiento a la estructura nutricional diaria". Asimismo evidenciaron que JUNAEB "no posee un mecanismo que identifique y seleccione a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar" razón por la cual las canastas son inferiores a los beneficiados y estás "no alcanzan a cubrir el 100%".

En la misma línea informan que "se verificó que, en la primera, segunda y tercera entrega, 12.003, 11.723 y 8.726 alumnos, respectivamente, no recibieron la canasta de alimentación pese a cumplir con los requisitos establecidos".

Con los antecedentes expuestos por la Contraría la institución expresó que "instruirá un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos objetados".