"No dejes que expropien el Metro": Hassler responde a críticas de Kast tras pedir cambios en permisos de Línea 7 del Metro

26.10.2021

Polémica ha causado la solicitud elevada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para anular el permiso de construcción de la Línea 7 del Metro -que unirá Renca con Vitacura y Las Condes- para que se realicen ajustes en su trazado.

Según lo precisado desde el municipio, no estarían realizados todos los análisis en cuanto al impacto que tendría en barrios tradicionales y patrimoniales de Santiago Centro, específicamente en el Parque Forestal.

Una de las primeras reacciones fue la del candidato presidencial del partido Republicano, José Antonio Kast, quien a través de su cuenta de Twitter, llamó a no dejar “que el Partido Comunista expropie el Metro. Es un orgullo para Chile y una es una vía rápida para reducir la desigualdad urbana”.

Ante estos dichos, la alcaldesa aseguró por el mismo medio que “el candidato Kast me tiene bloqueada y no le puedo responder. Parece que no va tan de frente como declara. A la opinión pública: en Santiago defendemos un pulmón verde muy importante para la ciudad y pedimos que su arbolado y acuíferos sean protegidos. ¡Sí al Metro y sí al parque!”

Por otro lado, también recibió palabras de apoyo. Su par de Lo Espejo, Javiera Reyes, señaló que se trata de una lucha de la comunidad y no de un “descriterio personal”.

Agregó que la “estación Lo Espejo (ganada por vecinos) dividió la comuna. Aún esperamos mitigaciones por consecuencias. Nadie critica a exautoridades, ni a la empresa del Estado".