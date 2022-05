"No es una exageración": estremecedor caso de bullying dejó a niño sin poder controlar su cuerpo

24Horas.cl Tvn

14.05.2022

Un niño de 10 años está siendo víctima de bullying en un colegio de Melipilla. El menor de edad ha presentado cuadros nerviosos tan graves que no puede controlar su cuerpo, se desmaya y sufre lagunas mentales, sin padecer enfermedad alguna.

La madre del afectado contó que su hijo no puede controlar su cuerpo ni siquiera cuando está durmiendo y que cuando camina, da pequeños pasos y se desmaya, por lo que pasa la mayor parte del tiempo en silla de ruedas.

El pasado 5 de mayo, la mujer llevó al niño a urgencias del Hospital de Melipilla y después de una primera revisión médica, el doctor le indicó que había que reanimarlo

"Cuando me dijeron eso, yo quedé con el corazón en la mano", contó la angustiada madre, quien agregó que en aquella oportunidad, el pequeño se desmayó seis veces y perdió la consciencia, por lo que fue trasladado a Santiago.

La víctima, en medio de las crisis, gritaba el nombre de su agresor y rogaba que no le pegara.

Según el diagnóstico del trastorno conversivo, los sintomatología es un llamado de socorro asociado a un conflicto. Los pacientes experimentan síntomas físicos graves muy similares a los accidentes vasculares.

"Es posible que desarrolle este síndrome, entendiendo que tiene que estar en un ambiente extremadamente hostil con una cierta contención y represión de emociones prohibidas como el miedo, rabia o pena", explicó Valentina Mualim, psicóloga de www.mindy.cl.

De acuerdo al relato de la madre, un compañero dos años más grande lo discriminaba por su cuerpo y lo amenazó de muerte si lo acusaba.

"Que ellos generen síntomas tiene que ver con que lo que necesitan es poder manifestar lo que hay dentro y no tienen la capacidad de comprenderlo", agregó Mualim.

Reclamo formal al colegio

La madre del afectado hizo un reclamo formal a la dirección del colegio y la medida indicada fue tomar "recreos diferidos con el agresor" y que su hijo "enfrente sus temores".

Respecto a esto, la alcaldesa de Melipilla, Lorena Urrejola, señaló que se trataba de una situación compleja y "tenemos que abordarla con urgencia y responsabilidad"

Además, agregó que el Departamento de la Corporación Municipal instruyó una investigación para corroborar si los protocolos que se aplicaron en el establecimiento habían sido los correctos y el estudio arrojó que así fue.

Sin embargo, la madre no quedó conforme y concluyó que "no es una exageración, porque es mi hijo el que se encuentra así, es mi hijo el que no puede jugar, es mi hijo el que no puede caminar, no es el hijo de ellos es mío y a mí me duele porque yo lo parí".