"No las tengo todas por flojo": Convencional Rodrigo Logan asegura que no ha completado su esquema de vacunación

24horas tvn

02.04.2022

El Convencional Constituyente Rodrigo Logan aseguró no tener completo el esquema de vacunación Covid-19, acusando “flojera” como la principal causa para no inocularse.



“No las tengo todas por flojo”, sostuvo Logan en entrevista con Convención al día, programa transmitido por la plataforma Twitch.

Hace unos días, Logan me dijo en vivo en mi canal de Twitch que sólo tiene una vacuna. Por ende, no tiene pase de movilidad. No sé si puede entrar al ex Congreso. 😬 https://t.co/Yev6wW9TgP