"No lo vamos a tolerar": Delegada Metropolitana expresa preocupación por violencia cerca de ex Posta Central

11.05.2022

La Delegada Presidencial Metropolitana, Constanza Martínez, aseguró que no se seguirá tolerando la afectación a la seguridad de los alrededores de la Posta Central, a propósito de los incidentes que se han registrado y que han derivado en hechos de violencia e incluso saqueos.

La situación generó incluso el reclamo de trabajadores y miembros del recinto médico de calle Portugal.

Frente a esto la Delegada aseveró que están preocupados por los hechos que han ocurrido en las inmediaciones del recinto médico.

"No vamos a tolerar que se afecte la seguridad de vecinos y vecinas, que se afecte el derecho a la salud de gran parte de la región Metropolitana", mencionó.

En ese sentido, fue enfática en señalar que están preocupados, especialmente por la "seguridad e integridad física de trabajadores y trabajadoras del lugar".

Así, remarcó que tanto la Delegación como el ministerio del Interior, "hemos realizado un trabajo de varios meses para levantar una mesa de trabajo intersectorial de recuperación de espacios públicos".

Martínez detalló que la idea es presentar esas propuestas "a la brevedad" para otorgar "seguridad al sector y que logren recuperar estos espacios de manera urgente".