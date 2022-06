"Sinvergüenzas, ladrones y delincuentes": trabajadores víctimas de xenofobia relatan ataque en Colina

"Me hizo sentir mal, trapeó el piso conmigo", dijo una de las víctimas de la mujer, quien los discriminó diciéndoles: "Tú no eres chileno, no tienes derecho a estar acá".

06.06.2022

Una repudiable agresión sufrió un grupo de trabajadores del restaurante La Chona de Colina, luego de que una mujer realizara insultos xenófobos en contra de los funcionarios.

Todo ocurrió el pasado sábado momento en el que la desconocida ingresó al local, justo en el momento en el que los trabajadores se encontraban en su horario de colación, situación que fue comunicada por estos mismos a la mujer, quien reaccionó de forma desaforada.

De acuerdo con el video del momento, la victimaria comenzó a insultara las personas con gruesos y discriminadores epítetos, asegurando que estos eran "sinvergüenzas, ladrones, delincuentes" y los amenazó diciendo que "pobre de que me levanten la voz, porque llamo a Carabineros al tiro y los llevan presos, y los sacan de este país volando".

Según contó a 24 Horas uno de los dos afectados, llamado Patrierson Freites, "le dije amablemente: 'Señora, disculpe, no la puedo atender porque entramos en horario de colación', pero comenzó a insultarme. La comencé a grabar porque no podía decirle nada más. Me hizo sentir mal, así como que trapeó el piso conmigo".

"No me dieron ganas de comer, yo sé que no soy nada de eso, pero me lo dijo así muy gritado y no pude defenderme", sostuvo el joven, asegurando que "fue agresiva, cuando empecé a grabar casi me golpea. Me dijo de todo, se siente como si fuéramos basura, unas cucarachas".

Pese a que le dieron la opción de ver si se podía abrir la cocina para ella, la mujer no paró de insultar a los jóvenes venezolanos. "Anda a ganarte las lucas a tu país, sinvergüenza (...) no eres chileno, yo soy chilena, tu no eres chileno, no tienes derecho a estar acá. Hacen lo que quieren, esperen que hable con el dueño", fueron alguna de las otras frases expresadas por ella.

Ante esto, el propio dueño del local, Michael Lagos, dijo a 24 Horas que "la reacción soberbia de esta señora es inexplicable. Nadie con un mal día puede tener una reacción así con cualquier persona, o sea no es justificable lo que hizo, y de verdad hizo sentir mal a mis trabajadores. Es como un ataque full de xenofobia, no debiésemos avalar ese tipo de cosas".