"Agradezco mucho a los diputados y senadores, porque esta platita me salvó de muchos problemas", dijo Juan Vicuña, quien llegó pasadas las 05:00 horas a una sucursal de Habitat.

"No tengo internet": personas hacen fila de horas para pedir segundo 10%

24Horas.cl Tvn

10.12.2020

Decenas de personas llegaron esta mañana a las oficinas de distintas AFP para solicitar ayuda respecto al proceso de retiro del segundo 10%, aludiendo que no poseen conexión a internet o no entienden cómo funciona el proceso.

Uno de ellos fue Juan Vicuña, hombre que llegó pasadas las 05:00 horas a la sucursal Habitat ubicada en Moneda con San Antonio para buscar formas que le permitan acceder a sus fondos pese a que previamente se dijo que el proceso será únicamente digital.

Diario Oficial publica ley del segundo 10% y confirma inicio de solicitudes Leer más

"No tengo internet. Mi nieto quiso hacerlo, pero no pudo. Anoche nos metimos cerca de las 00:00 horas pero no pudimos", dijo Vicuña a 24 Horas.

Sin embargo, el hombre aprovechó la instancia para agradecerle a los parlamentarios que "permitieron esto que me ha salvado mucho".

"Agradezco mucho a los diputados y senadores, porque esta platita me salvó de muchos problemas", aseveró.

Paralelamente, otro hombre que se identificó como Juan Luis, manifestó que le da "miedo que me puedan estafar", junto con coincidir respecto a la falta de conexión.

EL PASO A PASO PARA PEDIR EL DINERO

RETIRAR EL MÁXIMO O MONTO INFERIOR

El afiliado podrá elegir si retira el 10% de todos los ahorros que tiene, es decir, el máximo permitido por ley. Sin embargo, si alguien quiere sacar menos del máximo permitido, se debe elegir la opción "otro monto inferior"

DATOS PERSONALES

La AFP pedirá los siguientes datos: RUT, número de serie o de documento del carnet de identidad, correo electrónico y número de celular. Según explicó el presidente de la Asociación de las AFP, Fernando Larraín, estos datos serán solicitados dos veces como "medida de seguridad y verificación".

MÉTODO DE PAGO

La persona podrá optar en alguna de estas opciones:

Cuenta de otro banco

Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2)

Otros medios de pago a informar por la AFP

Es en este sentido que Larraín hizo un llamado a preferir las transferencias electrónicas, así como también recordó que las cuentas bipersonales no están permitidas y que tampoco se puede depositar a cuentas de un tercero cuyo titular no sea la persona que está solicitando el retiro.

Recordar que en esta ocasión, este retiro de fondos previsionales contará con el cobro de impuestos a las rentas superiores a 1.500.000, los cuales se pagarán en la Operación Renta 2021 y de manera directa al Servicio de Impuestos internos.

Larraín agregó que las aseguradoras entregarán el monto solicitado de manera completa, sin hacer ningún tipo de descuento, con la única excepción de aquellas retenciones que se hagan por pensiones de alimentos.

: Segundo retiro del 10%: Usuarios reportan problemas con páginas de AFP Leer más

Asimismo indicó que todas las solicitudes que se hagan durante este jueves 10 de diciembre van a ser pagadas a partir del 17 de diciembre, hasta completar los 10 días hábiles definidos por ley.

"Quiero destacar que las administradoras de fondos de pensiones están trabajando para adelantar los pagos, entendiendo que las personas necesitan su dinero de forma urgente. Aún así, el retiro de fondos es un proceso que requiere de la colaboración de diversos actores".

Para iniciar el trámite de tu segundo 10% o revisar cuánto tienes ahorrado puedes hacer click en tu AFP: