Nueva defensa de Pilar Pérez busca revertir condena y dejarla en libertad

El estudio jurídico AB&T argumenta que la llamada "Quintrala" no tuvo participación en el asesinato de su exesposo Francisco Zamorano, y la pareja de éste, Héctor Arévalo.

30.09.2019

Ya han pasado más de 10 años desde que María del Pilar Pérez fue condenada por el asesinato del economista Diego Schmidt-Hebbel, el 4 de noviembre de 2008, el de su exesposo Francisco Zamorano, y la pareja de éste, Héctor Arévalo.

Recordemos que en el juicio de la llamada "Quintrala", se acreditó que la mujer le pagó al sicario José Ruz para que perpetrara el delito contra su expareja.

Y ahora, la defensa de Pérez fue asumida por el bufete Armijo, Bórquez & Trujillo, los que según detalló el diario La Cuarta, están preparando un "recurso de revisión" para presentarlo en tribunales con el objetivo de dejar sin efecto el capítulo de la sentencia referido al homicidio de su exesposo y su pareja.

"La actitud de María del Pilar es de mucho optimismo y de mucha fuerza interna. Ella está confiada en el trabajo que como estudio jurídico nosotros vamos a ejercer, para efecto de interponer un buen recurso de revisión. Recurso de revisión que es excepcional, y que tiene por objeto invalidar sentencias que se encuentran firmes, que se encuentran ejecutoriadas, pero que han sido ganadas de maneras fraudulentas, de manera injusta", señaló Pablo Armijo, socio del estudio jurídico antes mentioncado.

Recordemos que la llamada "Quintrala" se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Su defensa busca revisar su conducta para que pueda gozar de beneficios intrapenitenciarios, como una eventual libertad condicional.

"Queremos obtener la invalidación de dicha sentencia y por ende la libertad de María del Pilar Pérez. Porque por el segundo delito ella ya cumplió el tiempo suficiente para los efectos de poder optar a una, por ejemplo, libertad condicional, en el evento en que el recurso de revisión fuera favorable y se invalidara dicha condena", agregó el defensor.

Además, indicaron que "ella quiere contar lo que ella buenamente puede saber de los hechos, porque ella no estuvo involucrada en el parricidio y el homicidio de Zamorano y Arévalo. Respecto de Diego Schmidth-Hebbel no nos vamos a referir por el momento, ya que no es un tema que estemos trabajando. Estamos trabajando sólo por la condena que mantiene a Pilar Pérez en cadena perpetua".

Para que Pérez logre la libertad, debe acogerse el recurso de revisión y dejar sin efecto el presidio perpetuo calificado, que establece 40 años sin beneficios.