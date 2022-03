Nueva denuncia de abuso sexual: apoderadas protestan afuera de liceo en Renca

24Horas.cl Tvn

24.03.2022

Una nueva denuncia de abuso sexual remece a un establecimiento de la región Metropolitana. Esta vez se trata del Liceo Politécnico Andes de Renca, dependiente del instituto DuocUC, donde las apoderadas se manifestaron para exigir explicaciones de lo sucedido.

De acuerdo con información entregada por apoderadas a Canal 24 Horas, ayer habría ocurrido un caso de violación al interior del recinto, durante un recreo, en un tiempo de entre 15 y 20 minutos.

La supuesta víctima sería una alumna de 14 años, quien habría sido abusada por un estudiante de cuarto medio.

En este contexto, desde el recinto emitieron un comunicado informando la suspensión de las clases para hoy y mañana, 24 y 25 de marzo, mientras se lleva a cabo una investigación preliminar.

Por su parte, las apoderadas se manifestaron para exigir una explicación por parte del colegio, y que se entregue información respecto del rol de los inspectores en el momento en que habría ocurrido el abuso.

⭕#AHORA24H | Apoderadas protestan por denuncia de abuso em Liceo Politécnico Andes de Renca.



En vivo https://t.co/u7CT62xXtq pic.twitter.com/CyqpEBMUza — 24 Horas (@24HorasTVN) March 24, 2022

"No estamos en contra del colegio, estamos en contra de esta situación, ¿por qué no había inspector?. El Mineduc dijo 'ya, saquemos a todos, pero ellos no ven cómo están, no hay ayuda emocional, psicológica'", señaló la apoderada Angélica Peña, haciendo referencia al regreso a clases presenciales.

En esta misma línea, otra asistente a la protesta agregó que "nosotras nos enteramos por la televisión, el liceo nunca nos dijo nada sobre la verdad de lo que había sucedido, sólo que había sido (la suspensión) por un desmán, un problema interno".