Nueva ley de plásticos: los productos que prohibirá la normativa desde este domingo

24Horas.cl Tvn

10.02.2022

El ministro (s) del Medio Ambiente, Marcelo Fernández, detalló la normativa de la nueva Ley de Plásticos, que entrará en vigencia este domingo 13 de febrero

La legislación busca limitar y regular la generación y utilización de plásticos de un solo uso, además de fomentar la reutilización y certificación de estos productos y de las botellas plásticas desechables.

¿A quien está dirigida la nueva normativa?

Fernández explicó que la nueva normativa regula a los establecimientos de expendio de alimentos, tales como restaurantes, casinos, clubes sociales, cocinerías, fuentes de soda, cafeterías, salones de té, panaderías, bares u otros locales similares que comercialicen comida preparada.

: Ley de Plásticos de un solo uso entra en vigencia este domingo: no se podrán utilizar insumos desechables Leer más

La autoridad añadió que los supermercados también serán fiscalizados, puesto que tienen la obligación de contar con una oferta de bebidas en formato retornable, así como el deber de recibir este tipo de botellas que lleven los clientes, mientras que otros comercios, como almacenes o tiendas de conveniencia, deberán hacerlo desde agosto de 2023.

Los servicios de delivery, por su parte, desde 2024 sólo podrán utilizar utensilios y envases de plásticos certificados, es decir, que estén elaborados a partir de recursos renovables, y que puedan ser compostados.

¿Cuáles son los productos regulados?

La ley considera productos de un solo uso los vasos, tazas, tazones, cubiertos (tenedor, cuchara y cuchillo), palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, copas, cajas o envases de comida preparada, bandejas, sachets, individuales y tapas que no sean de botellas, en tanto no sean reutilizables.

Asimismo, las botellas plásticas, distinguiendo al efecto entre botellas plásticas desechables y botellas retornables.

La ley consideró una aplicación gradual de nuevas exigencias. Es así que en agosto de 2023 la obligación de ofrecer y recibir botellas retornables se extiende a otros comercios como almacenes o tiendas de conveniencia. “Mientras, en agosto de 2024 ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables, es decir, no solo queda prohibido al interior del local el uso de cualquier producto plástico, sino que también de cualquier otro material que no sea reutilizable”, explicó el ministro (s).

Adicionalmente, la autoridad detalló que “todas las botellas plásticas desechables de bebidas que se comercialicen en Chile tendrán que ser elaboradas con un porcentaje de plástico recolectado y reciclado en Chile, promoviendo el reciclaje y generando un profundo cambio en nuestro país, en la lucha para enfrentar la contaminación por plásticos”.

Fiscalizaciones y sanciones

La fiscalización de esta ley estará a cargo de cada municipio y el incumplimiento de la normativa podrá ser sancionado con multas de entre 1 a 20 UTM, dependiendo el tipo de infracción y del producto comercializado. El castigo será aplicado por el Juzgado de Policía Local de la comuna donde se encuentre situado el establecimiento.

Específicamente, de 1 a 5 UTM ($50 mil a $250 mil) por la entrega de cada producto plástico de un solo uso y en el caso de los supermercados que no vendan bebidas retornables, la sanción va desde 1 a 20 UTM (poco más de $1 millón) por cada día que se extienda dicha situación.