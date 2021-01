Nueve detenidos en intento de toma de la Aces en el Mineduc contra la PDT

Agencia Uno

04.01.2021

Carabineros informó que nueve personas fueron detenidas en un intento de toma del Ministerio del Educación, una de las manifestaciones programadas en el marco de un eventual boicot a la Prueba de Transición que reemplaza a la PSU y que se rindió a contar de hoy en todo el país.



El intento de ocupación se registró alrededor de las 9 horas en las dependencias del Mineduc en Alameda con Teatinos, hasta donde llegó un grupo de 10 dirigentes de la Aces que intentaron ingresar al ministerio y que, al no lograrlo, se encadenaron a las rejas de ingreso.



Carabineros intervino y desalojó a los manifestantes, quienes opusieron resistencia a la acción policial, por lo que se registraron 9 detenidos, 5 hombres y cuatro mujeres. Todos fueron trasladados a la Tercera Comisaría de Carabineros, donde quedaron a disposición de la fiscalía.



Los voceros de la Aces expresaron su rechazo a la PDT debido a que, según dijeron, la gran mayoría de los estudiantes chilenos no pudo preparar la prueba por las condiciones de pandemia en el país. Se espera que durante la jornada se registren nuevas manifestaciones.



A contar de las 10 horas de hoy, más de 268 mil jóvenes inscritos podían rendir la PDT divididos en dos grupos para cumplir con las disposiciones sanitarias de aforo: el primero, hoy y mañana, mientras que el segundo deberá concurrir a sus locales asignados el jueves 7 y viernes 8.



Hoy el primer grupo rinde las pruebas de Comprensión Lectora (10:00 hrs.) y la electiva de Ciencias (15:00 hrs.). Mañana martes se rendirán la de Matemática y la de Historia y Ciencias Sociales en los mismos horarios. El proceso se repetirá el jueves y viernes.



Luego, hacia fines de enero, se realizará la rendición extraordinaria para aquellos postulantes que no pudieron asistir en la fecha designada por tener covid-19 o ser contactos estrechos de algún contagiado.