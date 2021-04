Nuevo caso en el Congreso: Felipe Kast fue diagnosticado con COVID-19

24Horas.cl Tvn, Agencia Aton

06.04.2021

En horas de hoy, diputados de Evópoli confirmaron que el senador y ex-candidato presidencial del partido, Felipe Kast, se encuentra contagiado con covid-19.



Los parlamentarios Francisco Undurraga y Luciano Cruz-Coke, fueron quienes revelaron que el legislador de la Cámara Alta registró covid positivo en un análisis, por lo que se encuentra en cuarentena. Ambos lo hicieron contestando un emplazamiento hecho ayer, por el diputado Giorgio Jackson (RD), quien recriminó a Kast por ausentarse a una sesión del Congreso.



"Una vez más, como lo hizo muchas veces como diputado y también como lo ha hecho como Senador,

Felipe Kast sencillamente no votó en una norma que podría ser "conflictiva": la norma para hacer gratuito el transporte el día de las elecciones y que Chile Vamos rechazó. Faltó 1 voto", fue lo señalado por el diputado frenteamplista en su cuenta de Twitter.



Primero, el vicepresidente de la Cámara Baja recriminó por al ex-líder de la FEUC, señalando en la misma red que "una vez más, como hizo muchas veces, Giorgio Jackson apunta con el dedo para luego quedar en ridículo", y agregó que "Felipe Kast está con covid y licencia, porque a diferencia del senador del Frente Amplio, no quiso saltarse la fila y ocupar sus privilegios para vacunarse antes".



Por su parte, y en un tono más mesurado, Cruz-Coke manifestó: "Diputado, Felipe Kast está con covid-19, y no pudo participar en la sesión de la tarde por la enfermedad. Es de esperar que reconozcas el error y pidas las correspondientes disculpas".



A raíz de la polémica, el parlamentario del Frente Amplio prefirió no recoger el guante y sólo aclarar que él tampoco ha recibido la vacunación contra el covid-19.



"Aún no me vacuno, a pesar de.que como congresistas tenemos "autorización". Precisamente porque creo que no deberíamos tener ese privilegio por ser congresistas, es que lo haré cuando me toque por tramo etario", sostuvo.



Así, Felipe Kast se suma a casos positivos de la pandemia en el hemiciclo, junto a los diputados DC José Miguel Ortiz y Gabriel Silber. La enfermedad también afectó al tío del senador y actual líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.