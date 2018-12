Nuevo General Director de Carabineros no descarta la salida de más generales

Mario Rozas aseguró en su primer día en su nuevo cargo que "la idea, es ahora estructurar el mando que me acompañe en esta gestión. No se descartan nuevas salidas".

22.12.2018

El nuevo general director de Carabineros, Mario Rozas, no descartó la salida de nuevos generales de la institución uniformada, luego que el Presidente le pidiera la renuncia a 10 altos oficiales junto a Hermes Soto.

Al ser consultado si habrían nuevas salidas desde el cuerpo de generales, Rozas dejó abierta la posibilidad. "La idea es ahora estructurar el mando que me acompañe en esta gestión. No se descartan nuevas salidas, pero hay que trabajar en esa materia", señaló Rozas a Radio ADN.

A sólo horas de asumir el cargo, Rozas reiteró que espera "estar a la altura de las circunstancias. La idea del general director es trabajar, trabajar y trabajar. La idea es continuar en esta senda de modernización, que mi general Soto me dejó pendiente la que yo voy a continuar".

El general director también se refirió al video de estudiantes de periodismo por entonces, que data de 1998, donde reveló y explicitó su sueño de liderar la institución.

"Es un sueño lícito, cada carabinero aspira a llegar a lo máximo de su escalafón. Por cierto, cada carabinero aspira a llegar a lo máximo a la altura de las circunstancias", indicó.

Señaló que debe apurar la marcha de todas las medidas de modernización para que se ejecuten de la mejor forma posible.

Para eso ha consultado algunas cosas al ex general Soto, reconoció Rozas. "He estado en contacto con él, le he consultado algunas cosas de su experiencia, de sus años de servicio. Lo vi tranquilo, como es él y el carabinero en general", aseguró el nuevo jefe de la institución policial uniformada.