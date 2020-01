Nuevo presidente de la Corte Suprema: "El período que me toca no será fácil"

24Horas.cl Tvn

07.01.2020

El ministro Guillermo Silva Gündelach asumió este lunes la presidencia de la Corte Suprema para el bienio 2020-2021, en una ceremonia realizada en el Salón de Pleno del máximo tribunal y a la que asistieron autoridades nacionales y del sector judicial.

Tras recibir la insignia que simboliza el mando de la Corte Suprema de manos de su antecesor en el cargo, ministro Haroldo Brito Cruz, Silva Gündelach agradeció la nominación del pleno del máximo tribunal y delineó los ejes de su gestión. Entre ellos, destacó que uno de los focos principales estará la administración de justicia, labor esencial para todos los jueces del país.

Asimismo, Silva se refirió a la crisis social: "No puedo dejar de referirme a los recientes acontecimientos de nuestro país, desarrollados desde el mes de octubre del año recién pasado en adelante, que nos han hecho reflexionar respecto de nuestras propias obligaciones, actuaciones y deberes".

Añadió que "esto es un proceso que seguiremos haciendo con la tranquilidad y profundidad que Chile requiere. Nada de lo que sucede a la comunidad nos es ajeno, pero debemos entender bien en qué momentos nos corresponde ejercer nuestras obligaciones o expresar nuestra opinión y en especial nos importará preservar la autonomía, la independencia y la imparcialidad en nuestro actuar para dar garantía a todos los ciudadanos de este país, como hasta el momento lo hemos hecho".

Silva Gündelach agregó que "se abre a partir de este nuevo escenario social una etapa distinta e inédita en el devenir de la nación, al que todas las autoridades debemos estar atentas. Cualquiera que sea la profundidad del cambio constitucional, si lo hay, que se desarrolle de acuerdo a la voluntad de la ciudadanía, el Poder Judicial y la Corte Suprema en particular, deberán estar disponibles a prestar su colaboración en todo aquello que le competa y se le requiera".

"Más allá de las respuestas políticas que el contexto social implique u obtenga y sobre lo que no nos corresponde pronunciarnos, podemos garantizar que hasta aquí hemos actuado y lo seguiremos haciendo apegados a nuestra función, buscando asegurar ejercicio pleno de sus derechos a todas las personas", enfatizó.

Según el nuevo titular del máximo tribunal del país, "no cabe duda que el período en que me toca presidir esta Corte Suprema no será fácil, por el contrario, se vislumbra complicado, difícil, sin embargo será una etapa desafiante que asumo con la mayor humildad y espíritu de servicio y espero, con la ayuda de todos mis pares y colaboradores del Poder Judicial, cumplir del mejor modo posible la tarea que me ha sido encomendada".

"En lo referido a la delicada situación que vive nuestra patria, tengo la esperanza que primen la cordura y el sentido común, que el diálogo, la comprensión y la tranquilidad que el país necesita estén por sobre todo interés, de cualquier tipo y, en lo nuestro, recordar que el apego a las leyes y el ejercicio soberano y libre de la justicia son la base más sólida de cualquier democracia que se precie", concluyó.

Fuente: Agencia Aton Chile.