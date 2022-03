Ñuñoa reconoció como hijas ilustres a Daniela Vega, Inés Erazo y Olga Poblete

Agencia Aton

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Ñuñoa reconoció este 8 de marzo a tres nuevas hijas ilustres: la actriz Daniela Vega, la sufragista de 104 años Inés Erazo, y la profesora y feminista Olga Poblete, a quien se le reconoció de forma póstuma.



La alcaldesa de la comuna, Emilia Ríos, propuso el homenaje ante el Concejo Municipal el pasado 2 de marzo, lo cual fue bien recibido y aprobado por unanimidad.



La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, donde las homenajeadas y la familia de Poblete recibieron un galvano, el libro "Feminismo para el 99%" y el decreto municipal que les entrega el máximo reconocimiento comunal.

En la instancia, Ríos afirmó que "quisimos reconocer a estas tres vecinas como hijas ilustres por su aporte a la cultura, las artes, la educación y el derecho al voto".



"Reconocimos a Inés Erazo, vecina de 104 años, que hasta el día de hoy sigue tremendamente activa, luchando por una sociedad más justa; a Daniela Vega por su aporte a las artes y por su transactivismo que hasta hoy es fundamental; y, por último, a Olga Poblete en un reconocimiento póstumo, por toda su contribución desde el mundo intelectual y el activismo político contra la dictadura y por un país feminista e inclusivo", indicó.



Además, la jefa comunal advirtió que en el caso de Vega se trató de una deuda pendiente, acusando que la anterior administración había mostrado su intención de entregarle el reconocimiento y se retractó a último minuto por razones desconocidas.

Por su parte, la protagonista de "Una mujer fantástica" aseguró estar "muy contenta de poder ser hija ilustre de esta comuna. Es muy importante para todas las mujeres y todas las personas que vienen en el futuro. Una de las cosas más importantes que podemos hacer como seres humanos es dejar un legado y ese legado es reconocernos cuando estamos vivos, cuando nos vemos en colores. Yo invito a la gente a ver en colores, muchas gracias".



Mientras que Erazo, destacada luchadora social por el voto femenino en Chile, señaló que "vivir tantos años me ha permitido ver cómo cambian las organizaciones, los sentidos, y cada 30 años he podido apreciar como cambia una sociedad".



"Ahora este es el cambio de una cuarta sociedad que me toca vivir he notado que los viejos hemos cambiado, ahora ha cambiado la opinión de los viejos hacia los jóvenes y quiere decir que somos muchos más los que tenemos confianza de que los jóvenes van a mejorar la sociedad, los jóvenes y las mujeres organizadas", sentenció.