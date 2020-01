Obesidad infantil se ha duplicado en alumnos de primero básico

24Horas.cl Tvn

17.01.2020

El Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, y la Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, presentaron este jueves la "Radiografía de la Obesidad Infantil”, trabajo realizado por el Observatorio Elige Vivir Sano sistematizando los últimos datos disponibles del Mapa Nutricional de Junaeb, Casen, la Encuesta de Consumo Alimentario y la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, entre otros.



La presentación se realizó en el marco de un conversatorio donde participaron académicos y representantes de distintas reparticiones públicas que trabajan en el área y contó con la participación de la reconocida académica de la U. de Nueva York, Marion Nestle.



Los datos muestran cómo la obesidad y el sobrepeso han aumentado en el país tanto en los niños y niñas menores de seis años como en los estudiantes de primero básico y los de primero medio.



Entre los factores asociados a esta situación aparece un bajo consumo de frutas y verduras y una alta ingesta de jugos procesados, bebidas gaseosas, dulces y comida chatarra.



“Tenemos altos índices de personas adultas que presentan sobrepeso y obesidad, y además tenemos una tendencia altísima de nuestros niños y jóvenes en esta misma línea. Sabemos que esto termina generando una serie de enfermedades no transmisibles que son muy delicadas y si no tomamos las medidas a tiempo, vamos a enfrentar enormes problemas como país”, dijo el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal.



Además, afirmó que “detrás de esta pandemia hay un enorme problema social, de desigualdad, porque vemos que hoy son los grupos más vulnerables los que presentan mayores índices de obesidad (…) Por lo tanto, a través de Elige Vivir Sano y el esfuerzo que tenemos que hacer como Estado con distintos actores es avanzar en políticas efectivas para detener y disminuir estos índices”.



La Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, destacó que esta radiografía arrojó tres resultados principales.



“Primero, que la obesidad y el sobrepeso no sólo han aumentado, sino que además evidencian diferencias relevantes e inequidades por determinantes sociales como nivel socioeconómico y si el niño o niña proviene de zona rural o urbana; segundo, que hay comportamientos no saludables importantes de cambiar, como el alto consumo de jugos, dulces y comida chatarra, o el bajo consumo de frutas y verduras; y tercero, que hay una edad en la que es clave actuar, pues los niños entre 7 y 12 años en general tienen más sobrepeso y obesidad que otros grupos de edad, y que menores que tenían peso normal presentan sobrepeso cuando van creciendo. Por eso debemos actuar con urgencia, con sentido de intersectorialidad y con enfoque de equidad, pues hay grandes diferencias que debemos abordar con políticas públicas con enfoque social, y además focalizar, porque hay grupos y regiones más afectadas por esta pandemia”, detalló.



Por su parte, Marion Nestle, destacó el trabajo que ha hecho Chile con políticas como la Ley de Etiquetado de Alimentos.



“Desde la perspectiva de Estados Unidos, Latinoamérica y Chile están liderando al mundo en esfuerzos para tratar de prevenir la obesidad en niños. En EEUU sólo podemos ver lo que están haciendo con asombro, y un poco de envidia -debo decirlo- por ser capaces de abordar este problema de la forma en que lo están haciendo”, pero agregó que “aún hay esfuerzos por hacer”, enfatizó.



En ese sentido, las autoridades destacaron algunas de las políticas públicas que se han ido implementando en los últimos años como la creación del Sistema Elige Vivir Sano, la Ley de Etiquetado de Alimentos, el Postnatal de 6 meses que ha favorecido la lactancia materna, la creación del Consejo de Desarrollo Saludable y planes de apoyo a ferias y kioscos saludables, entre otras.



Entre los datos que obtuvo la Radiografía a la Obesidad Infantil destacan:



* La prevalencia de obesidad en menores de 6 años que están bajo control en el sistema público de salud aumentó 66,3% entre 2005 y 2018, pasando de 7% a 12%.



* En el caso de los alumnos de primero básico, el porcentaje de estudiantes con obesidad se duplicó pasando de 12% a 24% entre 1997 y 2018.



* Respecto de los alumnos de primero medio, el porcentaje de estudiantes con obesidad aumentó de 8,7% en 2009 a 14,7% en 2018.



* En general, son las regiones del sur del país las que concentran mayor porcentaje de niños y niñas con obesidad.



* En siete años (entre 2010 y 2017) casi la mitad (46%) de los niños que participaron en la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia y que tenían peso normal pasaron a tener sobrepeso.



* Los niños no cumplen con las recomendaciones de consumo de gramos diarios de verduras, frutas, pescados y mariscos ni legumbres.



* El 55,3% de los niños y niñas de entre 2 y 12 años consumen a diario jugos (envasados o en polvo o bebidas gaseosas); el 36,2% comen todos los días dulces (chocolates, dulces, helados, galletas, suflitos u otros snack en bolsa) y el 30,7% consume comida chatarra (completos, hamburguesas, pizzas, sopaipillas y papas fritas) al menos una vez a la semana.



* El 27,1% de los niños y niñas de entre 6 y 12 años está más de dos horas realizando actividades frente a una pantalla en un día normal. /ATON