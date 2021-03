Olla comunes vuelven a aparecer tras retorno a cuarentenas

24Horas.cl Tvn

21.03.2021

130 comunas de todo el país son las que volvieron a estar en cuarentena desde el 20 de marzo, un escenario que nuevamente trae a la palestra el uso de las ollas comunes, las cuales habían quedado olvidadas con los cambios de fases del plan Paso a Paso.

Sin embargo, muchas ollas comunes no dejaron de funcionar durante todo este tiempo, ejemplo de ello es lo sucedido en Renca, que volvió a la Fase 1 el pasado jueves.

"Hay mucha gente que ya está quedando sin trabajo y ahora se vienen las cuarentenas. Hay mucha gente que la mandan para la casa sin sueldo", relató Erika Urre, cocinera de la olla común "Renacer de la Maule", en donde en el último tiempo se ha ayudado a adultos mayores y personas en situación de calle.

Por otra parte, Vicente Soto, cocinero de la olla común "Hijos de la Calle", señaló que "es triste ver a la gente con hambre. Uno lo siente, ver a un hermano con hambre es bastante triste y bueno, aquí se hace lo que se puede".

Familias enteras se han visto ayudadas por este tipo de ayuda, como es el caso de Luciano Pereira, quien desde hace 8 meses que va a buscar alimentos a ollas comunes para sus hijos y nietos.

"Gracias a Dios no he pasado hambre, porque si no hubiese estado este lugar, mi vida hubiese sido de otra manera, de mucho sufrimiento. Todavía veo que hay oportunidad en este mundo de gente buena que se preocupa por su prójimo", declaró Pereira.

Las ollas comunes adquirieron gran relevancia durante las cuarentenas establecidas durante el 2020, panorama que al parecer se repetirá este año, por lo que voluntarios piden al Gobierno haber aprendido de lo ocurrido en el pasado.

Imagen referencial / Agencia Aton