Oposición acudirá a Contraloría por video de ministra de Salud: Gobierno descarta intervencionismo en Plebiscito Constitucional

24Horas.cl Tvn, Agencia Aton

08.05.2022

La oposición acudirá nuevamente a Contraloría tras conocerse un registro de la ministra de Salud donde hacía referencia al trabajo de la Convención Constitucional. La propia secretaria de Estado salió al paso de las críticas descartando cualquier tipo de intervencionismo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

Sin embargo, el senador de la UDI, Iván Moreira, acusó que los integrantes del gobierno "no pretenden cumplir lo dispuesto por el Contralor General de la República".

Mientras que el jefe de bancada de diputados Evopoli, estimó que si bien "hay que garantizarle a la población que pueda ir informada al plebiscito de septiembre" lo debe hacer "sin intromisión por parte del Ejecutivo.

Durante esta jornada, la ministra de Salud, Begoña Yarza, asistió al parque Mirador Viejo, ubicado en la comuna de Independencia, para liderar un llamado a la población a vacunarse, en el marco de la campaña "Ponte al Día". En la actividad, aclaró las acusaciones de un supuesto intervencionismo en el que habría incurrido el 29 de marzo pasado.

En dicha oportunidad, la secretaria de Estado afirmó que "nos queda un tremendo camino, el primer paso es la Constituyente y después a ponernos fuertes porque lo que se viene es duro, pero estoy convencida de que lo vamos a lograr".

"La invitación es a tratar de generar una estrategia de acompañamiento a la Constituyente: junio, julio, agosto, septiembre y hasta que sea el plebiscito de salida (...) que podamos efectivamente, en cada punto de salud, tener folleterías y elementos para que nosotros los profesionales de la salud le aclaremos a las personas qué es lo que está pasando", acotó en ese entonces.



Durante esta jornada, Yarza expresó que "me sorprendió mucho que se interpretara de esa forma o que se malinterpretara. Lo que estábamos haciendo ahí era conversar con los trabajadores el 29 de marzo hablando del programa de Salud del Gobierno de Gabriel Boric y en el programa de salud habla que creemos profundamente en la reforma de salud, de generar un sistema universal de salud".



"Y lo que conversábamos ahí y que yo les planteaba es que los trabajadores de la salud somos monitores de salud finalmente, y que debemos acompañar las dudas que las personas tiene en materia de salud y que lo que debemos de explicar qué significa el derecho a la salud y que significa un sistema universal", acotó.



Sobre los dichos de folletería, la autoridad aclaró que "es para explicar lo que significa el derecho a la salud. Es una pregunta que las personas se pueden hacer, y me parece legítimo que el ministerio acompañe las dudas que la ciudadanía tiene en relación a los grandes temas de salud. Eso es promoción de la salud, educación y en salud tenemos los monitores de salud".



"Lo que allí planteábamos es una estrategia que tiene que ver con el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y que lo hemos dicho desde el primer día que llegamos al ministerio, le hemos dicho a los trabajadores que no queremos administrar un sistema de salud sanitario sino que queremos liderar la transformación para un sistema sanitario más justo, equitativo, que no distinga entre ricos y pobres, como la vacuna", sentenció.