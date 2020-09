Oposición acuerda avanzar con acusación constitucional contra ministro Pérez

24Horas.cl Tvn

02.09.2020

Esta noche y tras una reunión que se prolongó por más de una hora, los jefes de bancada de la Cámara de Diputados y Diputadas de los partidos de oposición acordaron seguir avanzando con la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

Este jueves a las 11:30am se realizará un punto de prensa en el Congreso para ratificarlo.

"Las bancadas de oposición de la cámara de diputados hemos acordado continuar con el trabajo de manera conjunta para el estudio y redacción de la acusación constitucional al ministro del Interior, pese a la suspensión del paro de camioneros, que consideramos que la negligencia y la omisión del gobierno y la falta de aplicación de la ley provocó efectos nocivos para nuestra sociedad", explicó el diputado Raúl Soto.

El parlamentario expresó que se desabasteció a parte del país, el libre tránsito se vio afectado, se vulneraron y afectaron derechos de las personas.

"Eso no puede ocurrir, vamos a poner todos los equipos jurídicos de las distintas bancadas de oposición a disposición de este libelo y vamos a evaluar como avanza la agenda en los próximos días, porque por un lado, no nos gusta el acuerdo del gobierno con los camioneros y por el otro no vamos a aceptar presiones y amenazas de volver a las movilizaciones por parte de los camioneros poniendo entre la espada y la pared al congreso para avanzar en una agenda represiva afín a este gobierno", puntualizó.

Esta tarde había sido anunciada la reunión entre los jefes de bancada, luego que parlamentarios DC indicaran que estaban "evaluando" los pasos a seguir con dicha acusación constitucional.

Posteriormente el propio timonel de la DC, Fuad Chahín quien confirmó la reunión con los jefes de bancada de la oposición.

"Hay un daño que está hecho, eso es indudable. Pero creo que lo importante, independiente lo que ocurra con el libelo, dejemos de mirar esto como un gallito permanente", expuso Chahín en el congreso.