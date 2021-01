Oposición pidió "no silenciar la música" tras cambios en el plan Paso a Paso

24Horas.cl Tvn

Diputados de oposición, pertenecientes a la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, rechazaron uno de los cambios más polémicos del plan Paso a Paso para el sector comercial, el cual prohíbe el uso de música en vivo o envasada en restaurantes y bares, lo que finalmente quedó como una “recomendación", por parte del Ministerio de Salud.



A juicio de la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Marzán (PPD), “la música quiere ser silenciada" por parte del Gobierno, ya que a pesar de que ya no es una obligación, la determinación "es un tremendo golpe para los y las trabajadores de la música, que llevan meses esperando una respuesta por parte del Gobierno para la grave crisis que están viviendo, y ahora que estaban pudiendo volver a trabajar, se les quiere cerrar las puertas”.

En la misma línea, la legisladora aseguró que los trabajadores del sector cultural y de las artes han solicitado por meses que se les dé un protocolo de retorno seguro. Por ello "es urgente una reunión con la autoridad sanitaria y los gremios afectados. Siempre las comparaciones son odiosas, pero se ha vuelto una frase reiterativa, que es insólito ver aviones y centro comerciales, repletos y salas de cine, teatro, música y museos cerrados y además silenciados".



"Como comisión de Cultura, tenemos un gran desafío este año, la pandemia ha afectado inconmensurablemente a las y los trabajadores de las artes, el patrimonio y la cultura. El gobierno no ha sido capaz de entregarles una respuesta que les permita sobrellevar y salir a flote de la gran crisis que están viviendo”, agregó Marzán.

Asimismo, el diputado Amaro Labra (PC) dijo que la medida adoptada por el gobierno le parecía “ridícula”, señalando que “las prohibiciones no se recomiendan y eso hay que dejarlo claro. Con esto se ha tratado de silenciar y de controlar sin pedirle la opinión a los y las afectadas. Todo esto se podría haber evitado si se hubiera preguntado a quienes están trabajando en torno a la música y a la cultura día a día tratando de subsistir”.



Por su parte, la diputada Maya Fernández (PS) comentó que “si el problema es el volumen, bajemos el volumen, pero no terminemos con la música, además debemos entender que quienes tienen restaurantes la han pasado muy mal, y estas medidas son más restricciones y no ayudan en nada, esta medida va en el sentido contrario. Este gobierno sigue castigando a la cultura, no hay medidas de apoyo que vayan en beneficio de los artistas, un país sin música es un país triste”.